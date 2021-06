175.000 extra Janssen-vaccins voor keuzelijn

Door een extra levering van Janssen zijn er de komende weken nog eens 175.000 vaccins beschikbaar voor de keuzemogelijkheid met Janssen. Samen met de reeds beschikbare 200.000 vaccins betekent dit dat er nu in totaal 375.000 mensen kunnen kiezen om met het Janssen-vaccin te worden gevaccineerd.

Geïnteresseerden kunnen bellen met een speciaal telefoonnummer van GGD GHOR Nederland, 0800 1295, om een afspraak te maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Van deze mogelijkheid is de afgelopen week massaal gebruik gemaakt. Vrijdagavond waren er al 185.000 afspraken voor vaccinatie met Janssen gemaakt.

Praktisch voordeel

Het Janssen-vaccin is een veilig en effectief vaccin, met als praktisch voordeel dat één prik voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn. Dat is ideaal voor bijvoorbeeld mensen die binnenkort op reis willen, mensen die binnenkort naar een festival of concert willen of mensen die prikangst hebben.

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “We willen mensen de vrijheid bieden om te kiezen voor het Janssen-vaccin. Want het is een veilig en effectief vaccin, en je bent in één keer klaar. Fijn dat nu nog meer mensen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.”



Informed consent

De GGD wijst voorafgaand aan de vaccinatie met het Janssen-vaccin op de iets betere bescherming met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna en de zeer zeldzame kans op een ernstige bijwerking van ernstige trombose in combinatie met lage bloedplaatjes bij het Janssen-vaccin op jongere leeftijd. De burger dient toestemming te geven voor de vaccinatie ('informed consent').