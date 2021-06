Met extra aankoop van 6 miljoen Moderna-vaccins zijn we klaar voor 2022

Nederland koopt nog ruim 6 miljoen doses Moderna-vaccin voor 2022. Samen met de al aangekochte BioNTech/Pfizer-vaccins hebben we daarmee genoeg voor de vaccinatiecampagne in 2022 en een deel van 2023. Vaccinatie blijft vrijwillig. Dit maakte minister Hugo de Jonge (VWS) zojuist bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Moderna en Pfizer hebben een hoge werkzaamheid en beschermen goed tegen de nu bekende virusvarianten. Ze zijn waarschijnlijk relatief snel aan te passen aan nieuwe virusvarianten. Daarom zijn zij aangewezen om klaar te liggen voor de nog te ontwerpen vaccinatiestrategie voor 2022 en 2023. Of we de hele of een deel van de bevolking de komende jaren aanbieden zich te laten vaccineren, wordt nog bepaald na advies van de Gezondheidsraad in het begin van het najaar. Het kabinet kiest er toch voor om nu al voor de jaren 2022 en 2023 vaccins in te kopen om de gehele Nederlandse bevolking boven de 12 jaar volledig te kunnen vaccineren, mocht dat noodzakelijk blijken. Vaccinatie blijft altijd vrijwillig. Over het aanbieden van vaccins aan jongeren vanaf 12 jaar is nog niet besloten, de Gezondheidsraad buigt zich hier nog over.

Vaccinbehoefte 2022 gedekt, plus deel 2023

Minister Hugo de Jonge: “We kiezen voor zekerheid. We bereiden ons voor om alle mogelijke scenario’s van de vaccinatiecampagne te kunnen uitvoeren: met betrouwbare vaccins, van betrouwbare leveranciers met hun productie zoveel mogelijk in de EU en vaccins op basis verschillende technologieën. Met deze nieuwe aankoop nemen we een belangrijke nieuwe stap: de vaccinbehoefte voor 2022 is hiermee ingekocht, die voor 2023 gedeeltelijk.”

Onder de lopende overeenkomsten met Moderna, ontvangen we dit jaar nog ruim 12 miljoen doses. Ongeveer driekwart gebruiken we nog voor de lopende campagne. Een deel (3 miljoen doses) schuiven we door naar 2022. Het is gezien de beperkte houdbaarheid van de vaccins niet mogelijk om alle nog te ontvangen doses door te schuiven naar volgend jaar. Het deel dat niet kan worden gebruikt in 2022, zal worden gedoneerd aan landen die ze hard nodig hebben.

Kiezen voor zekerheid op drie punten

De vaccinportefeuille bestaat uit vaccins die zo goed mogelijk aanpasbaar zijn op virusmutaties. Daarnaast komen ze van meerdere leveranciers die betrouwbaar zijn gebleken in hun leveringen en wiens productie (grotendeels) in de EU plaatsvindt. Ten derde hebben ze verschillende technologieën als basis, mRNA, aangevuld met eiwit en vector-technologie.

De vaccinbehoefte voor de jaren 2022 en 2023 kan dan als volgt worden ingevuld:

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Gewenst volume 7.500.000 7.500.00 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 BionTech/Pfizer 4.375.000 4.375.000 4.375.000 4.375.000 4.375.000 4.375.000 4.375.000 4.375.000 Moderna (oud) 750.000 750.000 750.000 750.000 Moderna (nieuw) 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Janssen 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Novavax/Sanofi (moeten nog toegelaten worden) 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000

De kosten van Moderna worden gedekt uit het budget van vaccinaankoop.