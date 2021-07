Miljoenen vaccins voor Kaapverdië, Indonesië en Covax-programma

Komende week stuurt Nederland 150.000 vaccins naar Kaapverdië en wordt gestart met leveringen aan het Covax-programma. Daarnaast zal Nederland circa 3 miljoen vaccins gaan doneren aan Indonesië. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenspraak met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (BZ) besloten. Door een grote levering van ruim één miljoen AstraZeneca-vaccins is het mogelijk om nu hulp aan Kaapverdië te bieden en te starten met een eerste hoeveelheid van 500.000 vaccins aan het Covax-programma. De vaccins voor Indonesië zullen later volgen.

Kaapverdië

De corona-situatie op de Kaapverdische eilanden is ernstig. Het aantal dagelijkse besmettingen is hoog en de druk op de ziekenhuizen groot. De Kaapverdische regering heeft Nederland daarom gevraagd te helpen bij de bestrijding van het Coronavirus. Minister De Jonge heeft deze hulpvraag beantwoord door 150.000 doses AstraZeneca vrij te maken voor Kaapverdië.

Net als met Suriname speelt mee dat vanwege de grote Kaapverdische gemeenschap in Nederland veel verkeer en contact is tussen Nederland en Kaapverdië. Het transport van de vaccins zal samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd.

Naast de donatie van vaccins aan Kaapverdië zullen het Erasmus Medisch Centrum, de gemeente Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam zorgen dat een medisch hulpteam op de eilanden zal ondersteunen bij het prikken.

Indonesië

Ook in Indonesië, waar Nederland een bijzondere band mee heeft, is de corona-situatie zeer ernstig. Het Aziatische land wordt hard getroffen door de delta-variant van het virus. Tijdens een gesprek met haar Indonesische collega Retno Marsudi bood minister Kaag van Buitenlandse Zaken daarom hulp aan in de vorm van in ieder geval 3 miljoen vaccins. Deze vaccins zullen later dit jaar worden geleverd.

Covax

Nederland is in samenwerking met Zweden nu ook gestart met een donatieprogramma aan Covax, de wereldwijde faciliteit voor de toegang tot vaccins voor lage- en middeninkomenslanden. Een eerste hoeveelheid van 500.000 vaccins is nu ter beschikking gesteld. Dit aantal zal de komende weken aanzienlijk worden opgevoerd wanneer de leveringen voor Nederland beschikbaar komen. Uiteindelijk zullen tientallen miljoenen vaccins gedoneerd worden via Covax.