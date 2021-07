Wetswijziging telemarketing ingegaan: ongevraagd bellen niet meer toegestaan

De wettelijke regels voor telemarketing zijn vanaf 1 juli 2021 ingrijpend gewijzigd. Een bedrijf, organisatie of goed doel mag niet meer ongevraagd bellen naar consumenten én ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid zoals bijvoorbeeld de eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap en commanditaire vennootschap om bijvoorbeeld een nieuw abonnement, product of dienst te verkopen of om een donatie voor een goed doel op te halen.

Als er al sprake is van een klantenrelatie, dan mag er nu nog maximaal drie jaar na de koop of na afloop van het contract gebeld worden voor soortgelijke producten of diensten die iemand al afneemt bij een organisatie. Een klantrelatie ontstaat wanneer een natuurlijk persoon een product of dienst afneemt en daarbij een telefoonnummer achterlaat. In het geval van goede doelen ontstaat een klantrelatie wanneer een natuurlijk persoon een donatie doet, een manifestatie bijwoont of vrijwilligerswerk uitvoert.

De maximale periode van drie jaar heeft de sector aan zichzelf opgelegd. Mocht deze zelfregulering niet voldoende werken of de irritatie onder natuurlijke personen over telemarketing neemt nauwelijks af, dan heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) de mogelijkheid door de wijziging van vandaag om alsnog een wettelijke termijn te bepalen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Goed nieuws voor de consument dat deze wetswijziging nu echt gaat gelden, want ongewenste telefoontjes vormen een grote irritatie. Daarom zal de handhaving vanuit de toezichthouder scherp zijn. Ik hou bovendien de komende tijd een vinger aan de pols of de door de sector zelfopgelegde maximale termijn om nog te mogen bellen bij een bestaande klantrelatie wel werkt.”

Toestemming om wél te mogen bellen moet legitiem verkregen zijn

De toestemming om te bellen van een consument mag niet onder druk verkregen worden. Zo is het gebruik van voor-aangevinkte vakjes op (internet)formulieren niet toegestaan. Ook moet het net zo makkelijk zijn om toestemming in te trekken als dat iemand toestemming geeft.

Een natuurlijk persoon kan nog altijd ieder moment gebruik maken van het recht van verzet. Dat betekent dat de persoon aangeeft niet meer gebeld te willen worden. Dit geldt ook als er een klantrelatie is of eerder toestemming is gegeven. Het is verboden om met een anoniem nummer te bellen voor telemarketing-doeleinden.

Intensief toezicht door ACM op naleving nieuwe wet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is toezichthouder op naleving van de gewijzigde regels voor telemarketing. Iedereen kan een overtreding van deze regels melden bij ACM ConsuWijzer. In het geval van handhaving heeft de bellende partij bewijslast. Deze partij moet bewijzen dat er is gebeld op grond van toestemming of klantrelatie en dat er geen sprake is van het gebruik van het recht van verzet. Indien de bellende partij dit niet voldoende kan bewijzen, is deze in overtreding en kan de ACM handhaven en ook boetes opleggen.