Reisadvies Algarve naar oranje: reizen blijft een risico

Op 8 juli 2021 verandert het reisadvies voor de regio Algarve in Portugal van geel naar oranje. Dat betekent ook als je gevaccineerd bent: alleen noodzakelijke reizen. Reizigers die nu in de Algarve zijn, moeten vanaf 10 juli bij terugkeer naar Nederland een vaccinatie-, herstel- of negatief testbewijs laten zien en hoeven niet in thuisquarantaine. Deze week veranderen geen reisadviezen in Europa van oranje naar geel. Buiten de EU wijzigen de reisadviezen van een beperkt aantal landen van oranje naar geel. Lees altijd het hele reisadvies.

Europa

De coronacijfers in Europa dalen gestaag. Veel Europese landen hebben een geel of groen reisadvies. Maar het virus is nog niet weg. Zo constateert het RIVM oplopende besmettingen in onder andere de Spaanse regio’s Catalonië, Andalusië en Valencia: het reisadvies voor het vasteland van Spanje blijft oranje.



Het RIVM monitort nauwlettend de situatie op de Canarische Eilanden en de Balearen in Spanje, die nu een geel reisadvies hebben. Dat geldt ook voor Cyprus en het gele deel van Portugal. Daarbij wegen meerdere factoren mee, waaronder het aantal besmettingen, het percentage positieve tests en het aantal reizigers dat besmet terugkeert.

Ga wijs op reis

Reizen deze zomer naar bestemmingen met een geel of groen reisadvies is mogelijk. Maar let op: ga niet af op alleen de kleurcode. Er kunnen inreismaatregelen zijn. Lees daarom het hele reisadvies, download de Reisapp en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen. Reizen in deze tijden blijft immers een risico.

Als het reisadvies tijdens uw verblijf in het buitenland oranje wordt, ga dan na wat de mogelijkheden zijn om terug naar Nederland te keren. Doe dan ook de Quarantaine Reischeck en zie wat u moet doen als u terugkeert naar Nederland.

Buiten de EU

Voor de reisadviezen buiten de EU baseert Nederland zich op de lijst met covid-veilige landen en gebieden van de Europese Unie. De lijst wordt uitgebreid met de volgende landen: Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië-Herzegovina, Brunei, Canada, Kosovo, Jordanië, Moldavië, Montenegro, Qatar en Saoedi-Arabië.



Alleen voor de landen die reizigers uit Nederland toestaan, gaat het reisadvies op 8 juli van oranje naar geel. Maar let op: er kunnen inreisbeperkingen zijn en buiten de EU wordt het EU digitale coronacertificaat (DCC) niet geaccepteerd. Landen buiten EU die niet op de EU covid-veilige lijst staan, zijn (zeer)hoogrisicogebieden: alleen noodzakelijke reizen.

Zeerhoogrisicogebieden

Mongolië, Namibië, Oman en Koeweit veranderen op 8 juli van hoogrisico- naar zeerhoogrisicogebieden. Zeerhoogrisicogebieden hebben een incidentie van 500 of meer besmettingen per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen. De incidentie is één van de factoren die meeweegt in het RIVM-advies. Voor zeerhoogrisicogebieden geldt zonder uitzondering bij terugkomst in Nederland een quarantaine- en testplicht. Bahrein en Kaapverdië veranderen op 8 juli van zeerhoogrisico- naar hoogrisicogebied: de quarantaineplicht vervalt.

Totstandkoming reisadviezen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt de reisadviezen vast op basis van het wekelijkse RIVM-advies en in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over hoe het RIVM-advies tot stand komt.