Onderzoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje

Nederlandse bedrijven willen ook na de coronacrisis fors inzetten op thuiswerken. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaraan ruim 1.100 bedrijven met meer dan honderd medewerkers mee hebben gedaan. Ook blijkt dat bedrijven de reizen die hun werknemers blijven maken willen verduurzamen. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd.

Thuiswerken en buiten de spits reizen vasthouden

Door corona hebben veel bedrijven in sneltreinvaart werk gemaakt van thuiswerken. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de mogelijkheden om online te vergaderen bijna verdubbeld (van 52% naar 94%) en bieden bijna alle bedrijven thuiswerkvoorzieningen aan (stijging van 85% naar 96%). Ook het aantal bedrijven dat medewerkers flexibele werktijden biedt is licht gestegen (van 83% naar 86%).

Veel van deze maatregelen zijn geboren uit noodzaak, door corona. Maar ook na corona zetten bedrijven verder in op thuiswerken. Uit eerder onderzoek blijkt dat medewerkers door thuiswerken productiever zijn en meer ruimte hebben om werk en privé te combineren.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Dit is goed nieuws. 5% minder verkeer in de spits scheelt al veel files. Als mensen met enige regelmaat thuiswerken scheelt dat hen veel tijd, en kunnen anderen dus lekker doorrijden. Ook het reizen buiten de spits zorgt voor betere spreiding en dus voor minder drukte op de weg.”

Staatssecretaris Van Veldhoven sluit zich daarbij aan. “Dit onderzoek is niet alleen mooi nieuws voor de drukte op de weg en in de trein, maar ook voor onze luchtkwaliteit. Werkgevers zijn ook volop aan de slag met schoner woon-werkverkeer. Fietsen, elektrische auto’s en laadpalen. Een voorbeeld dat hopelijk doet volgen. Want we willen allemaal graag schone lucht inademen.

Werkgevers investeren door in thuiswerken

Werkgevers willen, ondanks het versoepelde thuiswerkadvies, daarom komend jaar thuiswerken nog beter faciliteren, zodat werknemers minder op reis hoeven. Enkele bevindingen:

45% van de tien werkgevers wil komend jaar met voorrang investeren in online vergaderen.

41% wil dat voor thuiswerken.

40% wil medewerkers betere arbovoorzieningen thuis bieden, zoals een goede stoel.

32% geeft aan meer werk te willen maken van thuiswerkvergoedingen.

26% zet nadrukkelijk in op het invoeren van flexibele werktijden.



Een voorbeeld van een bedrijf dat, ook na corona, verder inzet op thuiswerken is het Brabantse McCoy. Een ICT-dienstverlener met 170 medewerkers. Directeur Frank van Dooremolen: “Onze medewerkers hebben veel afspraken bij klanten waarvan er een aantal zeker online kunnen. Enkele dagen in de week thuiswerken scheelt hen veel reistijd. Dat scheelt niet alleen tijd en geld voor de klant, maar levert de medewerker ook meer vrijheid en grip op de werk-privé balans op. We hebben nog nooit zulke hoge cijfers gehaald als tijdens het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek, dus we gaan hier zeker mee door”.

Woon-werkverkeer duurzamer

Werkgevers zetten naast thuiswerken en buiten de spits reizen ook in op het schoner maken van verkeer van en naar werk. Een derde van de werkgevers wil komend jaar investeren in laadpalen op het werk en elektrische auto’s die medewerkers kunnen gebruiken voor dienstreizen. Ruim een kwart wil komend jaar de leasefietsregeling benutten om fietsen naar het werk voor medewerkers aantrekkelijk te maken.

Betere doorstroming en schonere lucht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt nauw samen met werkgevers om het verkeer beter over de dag te spreiden en ervoor te zorgen dat minder mensen op pad gaan in de spits. Dat zorgt voor betere doorstroming op de weg en minder drukte in het openbaar vervoer, en draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en CO2. Het ministerie becijferde eerder dat acht procent minder verkeer in de spits de helft van de files scheelt. Het woon-werkverkeer stootte over 2019 door lockdowns en thuiswerken zo’n 20% minder CO2 uit dan het jaar ervoor.

Zelf stimuleert het ministerie thuiswerken en fietsen naar het werk. Vanaf 1 september ook met de leasefietsregeling. Ook is er, nu weer meer medewerkers naar kantoor kunnen, afgesproken dat er voor 10 en na 15 uur geen overleggen zijn waarvoor aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Dat scheelt reizen in de spits. Ook wordt met andere ministeries gekeken hoe hybride werken kan worden ingericht, zodat ambtenaren minder vaak hoeven te reizen.