Ontvangst medaillewinnaars Olympische Zomerspelen 2020

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvangen dinsdagmiddag 10 augustus de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert op deze dag het officiële huldigingsprogramma voor de Olympische medaillewinnaars in Den Haag. De medaillewinnaars en hun coaches worden gehuldigd in Sportcampus Zuiderpark. Minister-president Rutte, staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en chef de mission Van den Hoogenband spreken hen toe. Vervolgens is er de ontvangst op Paleis Noordeinde.