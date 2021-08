Ambassadeteam en militaire beveiliging geland op luchthaven Kabul

Een C130 transportvliegtuig met aan boord de Nederlandse ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de force protection zorgen, is geland op het vliegveld van Kabul. Zij gaan onder leiding van de ambassadeur zo snel mogelijk op dat vliegveld verder om de evacuaties mogelijk te maken.

Dit team vertrok maandag vanaf Vliegbasis Eindhoven naar een locatie in de regio van Afghanistan. Vandaag kreeg het toestemming om naar Kabul te vliegen.

Situatie vliegveld

De situatie op het vliegveld is onoverzichtelijk en erg veranderlijk. Militairen van de Verenigde Staten hebben de beveiliging en coördinatie over de vluchten op zich genomen. De verwachting is dat meerdere geplande Nederlandse vluchten deze week kunnen landen, maar ook dat zijn ‘dagkoersen’.