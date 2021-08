Procedure na evacuatie uit Afghanistan

Nederland doet er alles aan om de evacuaties vanuit Afghanistan mogelijk te maken. Bij aankomst in Nederland is voor de groep mensen uit Afghanistan die ook in het bezit zijn van een Nederlands paspoort een aantal voorzieningen geregeld om hen op weg te helpen. Mensen met de Afghaanse nationaliteit worden bij aankomst in Nederland overgebracht naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne van het ministerie van Defensie in Zoutkamp. Daar wordt samen met het COA gezorgd voor begeleiding en noodopvang.