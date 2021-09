Minister-president Rutte en minister De Bruijn bij 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Minister-president Rutte en minister De Bruijn nemen deel aan de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Wever-Croes van Aruba, minister-president Pisas van Curaçao en minister-president Jacobs van Sint Maarten. Vanwege de COVID-19 pandemie zal er vanuit het Koninkrijk dit jaar een beperkte delegatie naar New York afreizen en organiseert de AVVN zowel fysieke als virtuele bijeenkomsten.

Minister-president Rutte is vrijdag 24 september in New York. Die dag spreekt hij de AVVN toe. Ook heeft hij een ontmoeting met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres en bilaterale overleggen met diverse regeringsleiders. ’s Avonds heeft de minister-president een diner met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in New York.

Minister De Bruijn neemt op woensdag 22 september vanuit zijn verantwoordelijkheden voor Buitenlandse Zaken vanuit Den Haag digitaal deel aan een G20 bijeenkomst over Afghanistan. Eveneens op woensdag zal hij tijdens het jaarlijkse event van de UN LGBTI Core Group samen met Argentinië en make-upartiest en VN-ambassadeur Nikkie de Jager aandacht vragen voor decriminalisering van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Vanuit zijn verantwoordelijkheden voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking neemt minister De Bruijn op dinsdag 21 september digitaal deel aan een bijeenkomst waarin de toekomst van vrouwen en meisjes in Afghanistan centraal staat. Op woensdag 22 september organiseert hij samen met de organisatie CHOICE for Youth and Sexuality een virtuele bijeenkomst waarin jongerenvertegenwoordigers en besluitvormers bespreken hoe gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten de sleutels vormen tot het behalen van de gehele SDG-agenda. De minister neemt daarnaast namens het Koninkrijk deel aan bijeenkomsten over voedselsystemen en energie.

De Caribische Landen van het Koninkrijk nemen deel aan diverse side-events die de komende weken worden georganiseerd, onder meer gericht op de Sustainable Development Goals, Vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States (SIDS).

De VN organiseert eigen virtuele bijeenkomsten tijdens deze AVVN vanuit de zogenaamde SDG studio, een met Nederlandse expertise en steun ontwikkelde en opgebouwde studio in New York.