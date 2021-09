Nederlandse innovaties verbinden water, energie en voedsel met elkaar op Dubai Expo 2020

Om de groeiende wereldbevolking te voeden, moet opnieuw nagedacht worden over de manier waarop we schaarse hulpbronnen gebruiken. Op de Expo 2020 Dubai worden Nederlandse oplossingen voor mondiale problemen en innovaties op het gebied van water, hernieuwbare energie en voedselzekerheid aan de wereld getoond. Dit is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen een consortium, innovators en het bedrijfsleven. In het Nederlands paviljoen zetten ontwerpers en kunstenaars deze innovaties in de schijnwerpers.



© Netherlands pavilion | Dutch Dubai Met de deelname biedt Nederland een platform aan bedrijven, organisaties en kennisinstellingen uit de publieke en private sector om zowel vooraf als tijdens de Expo hun positie in de Golfregio te versterken. De economische banden tussen Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de Golfregio zijn sterk. De Expo 2020 Dubai biedt kansen om deze langdurige relatie te verdiepen. Het paviljoen is ontworpen en gebouwd door een consortium van V8 Architects, KossmanndeJong, Witteveen+Bos en Expomobilia. Zij hebben een groot aantal Nederlandse innovatieve bedrijven betrokken bij de bouw, waaronder Leadax, Hoogendoorn, MJTech, Holland Water, Signify en BOM Group. Voor de bouw is gebruik gemaakt van gehuurde bouwmaterialen, die zoveel mogelijk lokaal te verkrijgen zijn, waardoor transport tot een minimum is beperkt. Ook het interieur bestaat uit gehuurde materialen. Alle materialen worden na afloop teruggegeven aan de regio of krijgen een volgende bestemming. Met deze circulaire aanpak wordt de ecologische voetafdruk van het paviljoen tot het minimum beperkt. Michiel Raaphorst, architect-directeur V8 Architects: ‘Het Nederlands paviljoen toont de relevantie van architectuur. Cruciale thema’s als circulariteit en mogelijke oplossingen voor water-, energie- en voedselvraagstukken worden verbeeld op een manier die niet alleen technisch is, maar bovenal een inspirerende omgeving oplevert. Oplossingen die niet vervreemden, maar die onze leefomgeving verrijken. We staan voor lelijke problemen, maar de oplossingen zijn prachtig en hoopvol.’

Biotoop

Het Nederlands paviljoen op Expo 2020 is ontworpen als een biotoop. Hier laten we zien hoe de water-, energie- en voedselsectoren kunnen worden gekoppeld om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor het oplossen van wereldwijde uitdagingen. In het paviljoen wordt voedsel verbouwd, water geoogst en elektriciteit opgewekt, allemaal in een circulair klimaatsysteem. Nederlandse innovaties vormen het hart van dit concept.

Ap Verheggen en SunGlacier Technologies ontwikkelden de zonne-energie regendouche 'SunGlacier'. Dit is een Nederlandse innovatie waarmee dagelijks honderden liters water kunnen worden geoogst in het paviljoen. Volgens Ap is het uitgangspunt van SunGlacier dat schoon water voor iedereen op deze planeet beschikbaar moet kunnen zijn.

‘Daarvoor hebben we een nieuwe en super efficiënte methode ontwikkeld om water uit lucht te winnen. Zonneschijn, zwaartekracht en lucht zijn overal op deze planeet aanwezig. Deze gratis componenten hebben we zo optimaal als mogelijk gebruikt om schoon en koud water uit de buitenlucht te winnen. Omdat onze apparaten zo efficiënt werken, kunnen ze ook worden aangesloten op zonne-energie systemen. Wat is er nog mooier dan dat we deze technologie, die vrijwel overal op aarde goed werkt, op een grote schaal te tonen op de Expo 2020 in Dubai’, aldus Ap Verheggen.

Solar designer Marjan van Aubel voorziet de SunGlacier van stroom met haar kleurrijke zonnepanelen. Tegelijkertijd laten de dakramen zonlicht binnen, dat de planten nodig hebben voor fotosynthese. ‘Zonne-energie kan, naast alleen het opwekken van energie, ook heel mooi zijn’, volgens Marjan. ‘Voor de wereldtentoonstelling in Dubai hebben wij het solar dak van het Nederlandse paviljoen ontworpen met gekleurde, organische zonnecellen. Deze nieuwe techniek laat zien hoe we in de toekomst zonne-energie beter kunnen integreren in ons dagelijks leven.’

Buro BELÉN heeft een gordijn ontworpen om de business lounge in het paviljoen te scheiden van de bezoekersruimte. Dit op maat gemaakt stuk is maar liefst 22 meter breed en 14 meter lang. Mogu leverde vloertegels en akoestische wandmodules voor de lounge, gemaakt van mycelium, een biogebaseerd materiaal. Mycelium is het vegetatieve deel van een schimmel, die na droging de basis vormt voor deze bouwproducten.

Regen in de woestijn Bij een bezoek aan het paviljoen worden alle zintuigen bediend. Zelfs aan de geur herkent men de Mastenbroekpolder, door een installatie van Birthe Leemeijer. Bij het betreden van deze ruimte zijn bezoekers getuige van een meeslepende choreografie van video en grafische elementen die uitleggen hoe onze planeet een evenwicht zoekt tussen water, energie en voedsel. Het laat zien hoe Nederland een leidende rol speelt bij het bedenken van innovatieve oplossingen voor deze mondiale uitdagingen. Wat de beleving van dit paviljoen zo bijzonder maakt is dat bezoekers worden meegenomen in een reis door een innovatieve klimaatmachine. Mark de Jong, partner bij Kossmandejong, vertelt hierover: ‘Het is de bedoeling dat bezoekers niet alleen iets leren, maar ook iets voelen. Want een bijzondere ervaring blijft je een leven lang bij. Bezoekers krijgen witte paraplu’s uitgereikt waarop een reis wordt geprojecteerd langs de innovaties van het paviljoen. De climax is een spectaculaire regenval die plotseling vanuit 18 meter hoogte naar beneden klettert. Door dit wow-moment gaat het verhaal verder dan het cognitieve en dringt bij bezoekers door tot een diepere emotionele laag. Je snapt het niet alleen, je voelt het ook echt.’

Programmering

Het paviljoen laat niet alleen Nederlandse innovaties, kennis en ervaring zien. Het is ook een plaats waar bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen komen om te netwerken, kennis met elkaar te delen en te laten zien wat zij te bieden hebben om problemen op te lossen. In het paviljoen is ruimte voor zakelijke evenementen. Het programma is afgestemd met de grote evenementen op de Expo en in de VAE. Voor degenen die Dubai niet persoonlijk kunnen bezoeken, worden evenementen in het Nederlands paviljoen opgenomen en live uitgezonden.

Expo 2020 Dubai biedt een unieke gelegenheid om contacten te leggen met belanghebbenden in de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de wereld. Daarom wordt een programma aangeboden dat is gekoppeld aan andere grote evenementen op en rondom de wereldtentoonstelling. Op 3 november is de Nederlandse nationale dag op de Expo en wordt het paviljoen officieel geopend.

In het programma zijn ook themaweken georganiseerd die ervoor zorgen dat er contacten gelegd kunnen worden met stakeholders uit een bepaalde sector. Zo zullen er tussen 3 oktober 2021 en 26 maart 2022 themaweken plaatsvinden over onder andere klimaat, gezondheid, voedselzekerheid en water. De themaweken zullen worden bezocht door delegaties van over de hele wereld.