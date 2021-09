Expo 2020 Dubai open: eerste wereldtentoonstelling in Golfregio

Na uitstel van ruim een jaar vanwege het coronavirus opent Expo 2020 Dubai deze week voor het eerst de deuren voor bezoekers. Nederland is een de 191 deelnemende landen en organisaties aan deze 35e wereldtentoonstelling, met een paviljoen rond het thema ‘Uniting Water, Energy and Food’. Naar verwachting zullen miljoenen mensen de komende zes maanden de expo bezoeken.

Het tijdelijke Nederlandse paviljoen is opgetrokken in het zogeheten ‘Sustainability District’. In ons paviljoen kunnen bezoekers en bedrijven ervaren wat Nederland te bieden heeft op het gebied van water, duurzame energie en voedselzekerheid, zegt minister Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: ‘Daarmee spelen we in op de ambitie van de landen in de Golfregio. Zij willen afstappen van olie en gas, lokaal meer voedsel willen produceren en proberen klimaatverandering op te vangen. Nederlandse bedrijven, overheden en kennisinstellingen hebben de kennis en kunde om hier een bijdrage aan te leveren.’

Samenwerking bedrijfsleven en overheid

Het thema van het Nederlands paviljoen is tot stand gekomen in samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en draait rondom oplossingen voor grote mondiale problemen van deze tijd. De Nederlandse overheid droeg als opdrachtgever bij aan de bouw van het paviljoen, bedrijven konden optreden als sponsor of leverancier. ‘Een prachtige samenwerking waar beide baat bij hebben. Nederland heeft een lange relatie met de Golfregio en wil zijn positie hier verstevigen. De Expo biedt hier een prachtige gelegenheid voor’, aldus de minister.

Circulair paviljoen met mini-klimaat

V8 Architects heeft het paviljoen zo ontworpen dat de meeste bouwmaterialen na afloop opnieuw elders gebruikt kunnen worden. In het paviljoen is een kegel van ruim 18 meter opgetrokken waar aan de buitenkant eetbare planten en aan de binnenkant paddenstoelen worden geteeld. Via de ‘Sunglacier’ techniek van Ab Verheggen wordt het water dat hiervoor nodig is aan de woestijnlucht onttrokken. Verheggen ontwierp speciaal voor het paviljoen een installatie die dagelijks honderden liters water uit de lucht haalt voor de teelt van de planten. De benodigde energie wordt opgewekt met gekleurde ‘glas in lood’ zonnepanelen van organisch materiaal, gemaakt door Studio Marjan van Aubel. Buro Belén ontwikkelde biologisch afbreekbare gordijnen geïnspireerd op de originele vegetatie in Dubai. Zo ontstaat een unieke biotoop, met een eigen mini-klimaat.

Unieke bezoekerservaring

Bezoekers van het paviljoen worden getrakteerd op een sensationele ervaring van de kracht van de natuur en de hierop gebaseerde Nederlandse innovaties. Kossmanndejong en BIND ontwierpen een bezoekersshow die de verbeelding en zintuigen van bezoekers prikkelt. Kunstenaar Birthe Leemeijer voegt er nog een element aan toe. Via haar parfum die in het paviljoen wordt verspreid wanen bezoekers zich in de Nederlandse polder. Kadir van Lohuizen legt als fotograaf op indringende wijze de gevolgen van klimaatverandering en hedendaagse voedselproductie vast. De klokken van Joep van Lieshout laat bezoekers nadenken over het concept van tijd.

Programma

In het paviljoen is zes maanden een uitgebreid programma opgesteld, waar Nederlandse bedrijven en instellingen zich kunnen presenteren en kennis kunnen maken met bedrijven in de Golf en uit andere werelddelen. Zo zijn er diverse themaweken gepland rond onderwerpen als water, voedsel en duurzaamheid, worden vanuit Nederland diverse (indien nodig digitale) handelsmissies georganiseerd en zullen verschillende bewindspersonen zo mogelijk naar Dubai en de regio afreizen. Dit alles binnen de geldende regels voor Covid-19. Wie is gevaccineerd of een negatieve PCR-test heeft mag Dubai bezoeken, houdt twee meter afstand van anderen en draagt een mondmasker op publiek toegankelijke plaatsen. Voor wie niet naar Dubai afreist is er veel op afstand te volgen.

Het Nederlands paviljoen is net als de gehele Expo open van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022. Daarna wordt het paviljoen afgebroken en worden de materialen grotendeels elders in Dubai hergebruikt, van de bouwplaats resteert vervolgens niets meer dan zand. In de toekomst wil Dubai hier een woonwijk laten verrijzen.

Meer informatie over het Nederlands paviljoen kunt u vinden op www.dutchdubai.com.