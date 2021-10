Minister-president Rutte bij EU-Westelijke Balkan Top in Slovenië

Minister-president Rutte is dinsdag 5 oktober en woensdag 6 oktober in Slovenië. Woensdag 6 oktober is hij aanwezig bij de EU-Westelijke Balkan Top. Deze informele top van EU-staatshoofden en regeringsleiders staat in het teken van samenwerking met de Westelijke Balkanlanden op het gebied van onder meer economie, connectiviteit, klimaat, veiligheid en de gevolgen van de coronapandemie.