Bijna 3 miljoen verkeersovertredingen tweede tertiaal 2021

In het tweede tertiaal (mei t/m augustus) van 2021 zijn 2.977.737 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen werden 2.679.310 verkeersboetes opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en telefoongebruik. Dat blijkt uit het tweede tertiaaloverzicht Wahv 2021*.

Beeld: Rijksoverheid

De stijging van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen in het tweede tertiaal dit jaar is waarschijnlijk voor een deel te verklaren doordat het in de maanden mei t/m augustus vorig jaar een stuk rustiger was op de weg na de oproep van de overheid half maart 2020 om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege corona.

Daarnaast zijn meer trajectcontrolesystemen werkzaam ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkeersovertredingen geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen is gestegen van 2.497.472 in de maanden mei t/m augustus 2020 naar 2.822.256 in 2021. Het aantal staande houdingen daarentegen was vorig jaar verhoudingsgewijs hoger dan dit jaar. Het aantal verkeersboetes na een staande houding bedroeg in het tweede tertiaal van dit jaar 155.481, tegen 181.838 in dezelfde periode in 2020. De noodzaak voor herstel na de grote inzet tijdens corona en de grote vraag naar politie-inzet door andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn hier mogelijke verklaringen voor.

Snelheidsovertredingen

De meeste verkeersboetes worden opgelegd voor te hard rijden: 2.514.616 in tweede tertiaal van 2021, tegen 2.225.014 in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel van deze verkeersovertredingen wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen op kenteken. In de maanden mei t/m augustus van 2021 zijn 1.102.470 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, 849.545 met een trajectcontrole en 512.277 door mobiele radarsets.

Bij de trajectcontroles is een stijging te zien van 670.448 vorig jaar naar 849.545 dit jaar. Dit is deels verklaarbaar, doordat er meer van deze systemen in werking zijn. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn er 16 trajectcontroles bijgekomen op N-wegen. Het gaat om provinciale wegen waar relatief veel ongelukken gebeuren doordat er te hard gereden wordt.

Buitenlandse verkeersovertreders

In het tweede tertiaal van 2021 zijn 330.867 verkeersboetes naar een buitenlandse verkeersovertreder verstuurd. Dat is iets minder dan de 339.876 in dezelfde periode in 2020.

* Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).