Meer aandacht voor goed ventileren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren.

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimtes aanwezig zijn. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.

Vijf basistips

Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren bevat de handreiking vijf tips voor goede ventilatie:

1. Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon.

2. Zet ramen op een kier.

3. Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.

4. Beperk het aantal mensen in een ruimte.

5. Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is.

Het ministerie van VWS gaat de handreiking sturen aan branche- en koepelorganisaties en vraagt aandacht voor goed ventileren met posters, stickers en social media-berichten met de slogan ‘Ventileren zo gedaan’. Daarnaast is de handreiking hier online beschikbaar. Een uitgebreide versie van de handreiking is te vinden op www.ventilerenzogedaan.nl.

Samenwerking

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de handreiking met basistips opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). De handreiking is tot stand gekomen met behulp van adviezen van afgevaardigden van de Eindhoven University of Technology, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, Techniek Nederland, de Nederlandse Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling (TVVL) , de Universiteit van Amsterdam (UVA), de Vereniging Binnenklimaat Nederland, GGD Amsterdam, het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.