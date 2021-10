Start campagne ‘Hybride werken. Wat win jij er mee?’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start vandaag met een publiekscampagne over de voordelen van hybride werken: het deels thuis en deels op kantoor werken. De coronacrisis is nog niet voorbij, maar gelukkig kan er steeds meer. Nu geldt vanuit het kabinet nog het advies: ‘Werk thuis als het kan en op kantoor als dat nodig is.’ Daarom is dit het moment om na te denken welke voordelen we van het thuiswerken willen behouden. Soms thuis, soms op kantoor. Dat scheelt reistijd en drukte in de spits. Hybride werken is win-win. Wat win jij er mee?

Veel Nederlandse bedrijven willen ook in de toekomst meer inzetten op thuiswerken. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het ministerie dat in juli van dit jaar is gepubliceerd. Daaraan deden ruim 1.100 bedrijven met meer dan honderd medewerkers mee. En dat is goed nieuws nu de files weer toenemen. Met enige regelmaat thuiswerken scheelt veel tijd en zorgt ervoor dat anderen kunnen doorrijden. Het reizen buiten de spits zorgt voor een betere spreiding en dus voor minder drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg geven vandaag het startsein voor de campagne.

Minister Visser: “We kijken er naar uit om elkaar weer vaker live te ontmoeten. Uit de cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het alweer drukker wordt op de weg en de files toenemen, dat zullen veel mensen al gemerkt hebben. En dáár hebben we juist níet naar uitgekeken. Dus kijk of je thuis kunt werken, zodat je niet in de spits komt vast te staan. Kleine beetjes helpen, want als we 8% minder auto’s tijdens de spits op de weg hebben, scheelt dat al de helft in files.”

Staatssecretaris Van Weyenberg: “Tijdens de coronacrisis hebben velen van ons ontdekt hoe fijn het kan zijn om thuis te werken. Meer vrijheid, geen reistijd en vaak betere koffie. Veel werkgevers én werknemers willen dat nu vasthouden. Met ‘deels thuis, deels op kantoor te werken’ kun je er straks bijvoorbeeld voor kiezen om alleen op dagen met minder spitsdrukte naar kantoor te komen. Of je dag van huis uit te beginnen en vervolgens buiten de spits in een rustige trein of bus naar je werkplek te reizen en ondertussen al wat te werken.”

Meer vrije tijd en een beter bereikbaar Nederland

Al een aantal jaar maken steeds meer forenzen op hetzelfde moment gebruik van weg en spoor, met drukte in het openbaar vervoer en files tot gevolg. Door de coronacrisis hebben we ervaren dat thuis werken en op afstand onderwijs volgen ook kan. De persoonlijke voordelen van hybride werken zijn voor iedereen anders. Eén ding is voor iedereen hetzelfde: we besparen er allemaal tijd mee. En daarmee blijft er tijd over voor dingen die ook belangrijk voor je zijn. Daarnaast kunnen we onze infrastructuur efficiënter gebruiken en een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van Nederland. Het zorgt voor een betere doorstroming op de weg en minder drukte in het openbaar vervoer en draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en CO2. Win-win dus.

Werkgevers en Rijksoverheid

Het kabinet is in gesprek met werkgevers en onderwijsinstellingen over hybride werken en gespreid reizen met flexibele start- en eindtijden. Aanvullende maatregelen, zoals financiële prikkels, worden op dit moment verkend. Zo wordt het per 2022 bijvoorbeeld mogelijk om werknemers belastingvrij een thuiswerkvergoeding te geven. Het is aan werkgevers en werknemers om afspraken te maken over een passende verdeling tussen werk op locatie en het werken vanuit huis.

Bij de Rijksoverheid is hybride werken het uitgangspunt. Bij het ministerie van IenW is afgesproken dat nu er weer meer medewerkers naar kantoor kunnen, er voor 10 en na 15 uur geen overleggen zijn waarvoor aanwezigheid op kantoor noodzakelijk is. Dat scheelt reizen in de spits. Ook de andere ministeries bekijken hoe hybride werken kan worden ingericht. Dit is natuurlijk maatwerk en past niet bij elke beroepsgroep. Het uitgangspunt is om alleen naar kantoor te komen als dit een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van thuiswerken en daar waar mogelijk de spits te mijden.

Het beste van twee werelden

Thuis én op kantoor werken – het beste van twee werelden kunnen we straks combineren. Minder reistijd, minder files. Hoeveel reistijd win jij? Zo helpt ook het nieuwe werken ons Van A naar Beter. De campagne loopt tot en met 17 december 2021.

Meer informatie op vanAnaarBeter.nl