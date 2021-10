150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens

De gasprijzen zijn recent flink gestegen en daardoor kan bij veel mensen de energierekening een stuk hoger worden. Om deze stijging te temperen heeft het kabinet vandaag een pakket aan maatregelen gepresenteerd. Eén van de maatregelen is het beschikbaar stellen van 150 miljoen euro voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via energiebespaaradvies of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen.

Iedereen gaat meer betalen voor zijn energierekening. Maar bij huishoudens met lagere inkomens in slecht geïsoleerde woningen hakt dit er harder in dan bij huishoudens met hogere inkomens.

Minister Ollongren: “Met dit plan kunnen gemeenten hulp bieden aan die huishoudens die extra hard getroffen worden door de hoge energieprijzen. Hiermee kunnen zij direct stappen zetten om in hun huis energie te besparen en daarmee hun energierekening te verlagen."

Het Rijk stelt 150 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten, die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen gaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties. Dit kan bijvoorbeeld via het uitgeven van vouchers waarmee energiebesparende producten gekocht kunnen worden, het uitdelen van energieboxen met bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen of het geven van energieadvies door energieteams langs gezinnen te laten gaan.

Deze maatregel kan worden gezien als stap op weg naar/vooruitlopend op een meer fundamentele aanpak en grootschalige isolatie (vloer, dak en gevel) via het nationaal isolatieprogramma. Op Prinsjesdag is hiervoor 514 miljoen euro ter beschikking gesteld, naast 288 miljoen euro ter stimulering van meer hybride warmtepompen, wat ook zorgt voor minder aardgasverbruik. Het nationale isolatie programma wordt later deze maand bekend gemaakt.



Daarnaast heeft het kabinet bekend gemaakt de belastingen op energie tijdelijke tijdelijk te verlagen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Bovenstaande maatregelen zijn aanvullend op reeds bestaande maatregelen.

De Rijksoverheid helpt u graag op weg om de stap naar een goed geïsoleerd huis te zetten. Daarom zetten we hieronder enkele mogelijkheden van gesubsidieerde maatregelen op een rij, waar u nu al mee aan de slag kunt.



Subsidie voor isolatie

Er is een subsidie voor isolatie. Met deze landelijke subsidie (de ISDE-subsidie) krijgt u een deel van de kosten terug. U kunt subsidie krijgen voor isolatie van dak, buitenmuren, vloer en hoogrendementsglas. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet u binnen een jaar ten minste twee isolatiemaatregelen uit laten voeren óf één isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het een warmtenet (die ook zorgen voor een lager aardgasverbruik).

Is uw woning onderdeel van een Vereniging van Eigenaars? Dan kunt u via de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) uw appartement verduurzamen of hier advies over inwinnen.



Voordelige leningen om te isoleren

U kunt ook geld lenen voor het isoleren van uw huis. Het Nationaal Warmtefonds biedt met de Energiebespaarlening leningen met een gunstig rentetarief voor huiseigenaren VvE’s en scholen.

Eerste stappen via uw gemeente

Daarnaast bieden veel gemeenten via de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) mogelijkheden voor kleine isolatiemaatregelen zoals radiatorfolie, tochtstrips of ledlampen. Deze maatregelen zijn voor veel huishoudens vaak de eerste stap naar verdere verduurzaming.

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden? Bijna elke gemeente heeft tegenwoordig een Energieloket, waar adviseurs u op weg kunnen helpen met uw vragen over uw energierekening en ook over isolatie. U kunt hier kijken bij welk loket u in uw gemeente terecht kunt.



Verbeter je huis

Twijfelt u welke maatregelen het beste genomen kunnen worden? Op Verbeterjehuis.nl kunt u een snelle check doen en zien wat u het beste als eerste kunt verbeteren aan uw woning. Bovendien krijgt u hier allerlei tips en adviezen over energiebesparing in uw huis, isoleren en andere mogelijkheden van verduurzaming van uw woning.