Kabinet besluit tot inzet C-130 transportvliegtuig in Mali

Het kabinet heeft vandaag definitief besloten om volgende maand een C-130 Hercules-transportvliegtuig inclusief bemanning en ondersteunend personeel naar Mali te sturen. Het toestel wordt daar zes maanden ingezet als bijdrage voor de VN-missie MINUSMA.

Eind vorige jaar gaf het kabinet al aan voornemens te zijn om de VN-missie in Mali te ondersteunen met kritieke en schaarse luchttransportcapaciteit. Deze capaciteit draagt bij aan de doelstellingen van de VN om de veiligheid en stabiliteit in Mali te verbeteren. Het land geldt momenteel als broedplaats voor gewelddadige extremisten. Met het besluit van vandaag heeft de VN ook het komend half jaar weer een vliegtuig beschikbaar. Defensie zet de C-130 in vanaf de tweede helft van november 2021 tot en met 15 mei 2022. Dat schrijven de ministers Knapen van Buitenlandse Zaken, Kamp van Defensie en De Bruijn voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

De uitzending omvat naast de Hercules zo’n 90 militairen van de luchtmacht. Zij opereren vanuit Bamako en zijn in het hele land in te zetten. Het belangrijkste doel is het transporteren van personen en vracht. Indien nodig kan dit toestel ook personeel en vracht droppen. De Hercules is bovendien bruikbaar voor evacuaties.

Rotatieschema

Noorwegen coördineert de luchttransportcapaciteit voor MINUSMA. Dat land werkt samen met Denemarken en Portugal in een rotatieschema. Nederland neemt nu dus ook een rotatie voor zijn rekening.