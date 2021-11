Coronatoegangsbewijs verplicht bij binnensport vanaf 18 jaar

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november in de sport verplicht bij sportbeoefening op binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Dit geldt voor lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.

Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek binnen, ook voor ouders die hun kind komen brengen en daarbij een binnenruimte betreden zoals bijvoorbeeld bij zwemles. Ook is het coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar verplicht in alle sportkantines inclusief terras (met uitzondering van afhaal horeca, daar geldt wel een mondkapjesplicht), kleedkamers en andere binnen-voorzieningen in de gehele sport. 

Daarnaast geldt een verplichting bij sportevenementen waar publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom is van mensen. Ook is er een coronatoegangsbewijs verplichting bij publiek tijdens professionele wedstrijden.

Het kabinet ziet op wens van de Tweede Kamer af van het besluit om het coronatoegangsbewijs te verplichten voor buitensport.

Zie onderstaand document voor de overige aangekondigde maatregelen.