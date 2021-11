Kabinet past tijdelijke verlaging energiebelasting voor bedrijven aan

Het kabinet heeft op 15 oktober een eenmalige verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangekondigd om de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven te verminderen. Op verzoek van de Tweede Kamer past het kabinet dit maatregelenpakket nu aan om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik meer tegemoet te komen. Voor deze aanpassing wordt 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het budget van het huidige maatregelenpakket. Voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik blijft de tegemoetkoming vrijwel gelijk.

Tegemoetkoming voor hoger verbruik

Het kabinet verlaagt op verzoek van de Tweede Kamer het belastingtarief op elektriciteit in de tweede en de derde verbruiksschijf. Het belastingtarief in de eerste schijf gaat iets minder omlaag dan eerder voorgesteld. Hierdoor komt een groter deel van de lastenverlichting terecht bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik. Het kabinet verhoogt daarnaast de vaste belastingkorting op de energierekening tot 265 euro (was 230 euro). Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik* betekent dit nog steeds een daling van het belastingdeel van ongeveer 400 euro op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag afhankelijk van het energieverbruik per huishouden verschillen.

Onderzoek aanvullende regeling lage inkomens

Aanvullend hierop is het kabinet in gesprek met de VNG en gemeenten over de vraag of en hoe huishoudens met een laag inkomen via bestaande regelingen een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de stijgende energieprijzen. De Tweede Kamer wordt hierover voor het einde van het jaar verder geïnformeerd.

* Het Planbureau voor de Leefomgeving schat voor 2022 een gemiddeld verbruik op 1.170 m3 gas en ruim 2.384 kWh elektriciteit. De vermindering van het belastingdeel op de energierekening komt bij dit verbruik neer op 422 euro (was 430 euro in voorgaande pakket). Schattingen van toekomstig verbruik zijn afhankelijk van verschillende ontwikkelingen en daarmee onzeker. Deze worden regelmatig bijgesteld door het PBL, in de KEV 2021 is daarom een iets bijgesteld gemiddeld verbruik opgenomen.