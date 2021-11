Steeds meer energieadviseurs aan de slag voor opname energielabel

De invoering van het uitgebreide energielabel is inmiddels op stoom geraakt. Een toename van het aantal adviseurs en een afname van de wachttijd hebben ervoor gezorgd dat het ministerie van BZK heeft besloten tijdelijke maatregelen, die rond de nieuwe invoering golden, op te heffen. Dit onderstreept het vertrouwen in de aanpak van de sector en in het verbeterde label.

Door de coronacrisis was het lastig voor adviseurs om hun examens voor het energielabel te doen. Het tekort aan adviseurs, dat hiervan het gevolg was, leidde tot lange wachttijden en hoge labelprijzen. Om de druk op de adviseurs te verminderen schortte het ministerie de handhaving op de advertentieplicht bij het te koop zetten van een woning op tot 1 januari 2022. Daarnaast kwam er een overgangsregeling voor vakbekwaamheid van de energieadviseurs en kon de opname en registratie van een gebouw ook gedaan worden door een adviseur die de benodigde examens voor de opname gehaald heeft, maar nog niet het software-examen had gehaald. Inmiddels gaat het goed met de aantallen adviseurs. Sinds vandaag zijn er 1.500 adviseurs aan de slag, waarmee het initiële streefaantal is bereikt. En na de piek in de zomer voor zowel de wachttijd voor een energieadviseur als voor de prijs voor het label, is de wachttijd inmiddels met 22% gedaald (naar 31 dagen) en de prijs gedaald met 7% naar gemiddeld €303,-.



Deze positieve ontwikkelingen zorgen ervoor dat tijdelijke maatregelen zijn vervallen of op korte termijn gaan vervallen. Zo is de hierboven genoemde overgangsregeling voor vakbekwaamheid sinds 1 november beëindigd. Ook is vanaf 1 november de boete verhoogd wanneer je als huiseigenaar geen label hebt bij de verkoop of oplevering: € 435 voor particulieren en € 870 voor bedrijven. En vanaf 1 januari 2022 zal ook een energielabel aangevraagd moeten zijn bij het te koop aanbieden van een gebouw (advertentieplicht). Ook zijn er voldoende personen bezig met de examens waardoor het aantal adviseurs verder op kan lopen tot 2.500. De komende weken staan er weer vele examens gepland voor verschillende modules.



Energielabel helpt verduurzaming

Positief is ook dat in juli bleek dat het aantal energiezuinige labels voor woningen verder is toegenomen, ten opzichte van januari zijn er 44.000 energielabel met A of beter bijgekomen. De uitgebreidere aanbevelingen en verbetermaatregelen op het nieuwe energielabel zorgt er mede voor dat deze trend verder kan stijgen en dat er steeds meer woningen met het energielabel als leidraad verduurzaamd worden.

Invoering verbeterd energielabel

Sinds 1 januari 2021 gelden uitgebreidere eisen voor het aanvragen van een energielabel van een woning. Een energieadviseur dient fysiek langs te komen en een rapport op te stellen van hoe energiezuinig een woning is. Zo’n rapport laat nauwkeurig zien wat de sterke en zwakke plekken van een huis zijn op het gebied van isolatie en installaties, zodat de bewoner ook weet welke stappen hij het beste kan zetten om zijn woning energiezuiniger en duurzamer te maken. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een energielabel te registeren.