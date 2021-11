1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hierop kunnen handhaven.

Uitzonderingen op verplicht 1,5 meter afstand houden

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt verplicht 1,5 meter afstand tot elkaar, behalve als zij op 1 adres wonen. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. Soms is het dragen van een mondkapje verplicht. Of gelden andere aanvullende maatregelen.

Ondernemers en beheerders zorgen voor 1,5 meter afstand bezoekers

Ondernemers en beheerders van publieke ruimten zorgen ervoor dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar. Hiervoor zijn door de verschillende brancheorganisaties protocollen opgesteld.

Blijf de basisregels volgen

Naast het belang van 1,5 meter afstand houden tot elkaar benadrukt het kabinet dat het belangrijk is om de andere basisregels te volgen. Dat geldt ook voor gevaccineerden. Dit betekent vaak handen wassen, testen en thuisblijven bij klachten en zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen nodig zullen zijn.