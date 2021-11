Per direct vliegverbod zuidelijk Afrika

Het kabinet heeft besloten dat er per direct een vliegverbod komt voor vluchten uit landen in Zuid-Afrika. Het gaat om de landen Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, Botswana, Namibiƫ en Zimbabwe. Het vliegverbod gaat vandaag 26 november om 12.00 uur Nederlandse tijd in en geldt tot en met 4 december 23.59 uur.

Minister Visser (Infrastructuur en Waterstaat) stelt op verzoek van Minister De Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) het vliegverbod in om verspreiding van een nieuwe besmettelijke variant van het Corona-virus, die in het zuidelijk deel van Afrika rondwaart, tegen te gaan. De maatregelen worden genomen om het aantal reisbewegingen te beperken vanuit gebieden waar de variant van het Corona-virus rondgaat.



Voor inwoners van Nederland en EU-burgers op doorreis naar het land waar zij wonen geldt een uitzondering, net als voor medisch personeel dat zich inzet voor de bestrijding van het virus. Voor deze uitzonderingen blijven vluchten gaan. Ook vrachtvluchten zijn uitgezonderd van het verbod. Reizigers die bij uitzondering naar Nederland mogen reizen, doen dat met een negatieve PCR-testuitslag van maximaal 24 uur oud en moeten na aankomst in quarantaine.



De quarantaineduur is 10 dagen. Deze kan met een negatieve testuitslag bij de GGD worden ingekort naar 5 dagen.

Passagiers van de vluchten die voordat het vliegverbod van kracht werd al onderweg waren naar Nederland, doen na de landing een PCR-test en gaan in quarantaine.