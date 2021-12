Kabinet maakt werk van meer schone bouwmachines

Meer schone machines in de bouw. Bouwers kunnen vanaf volgend voorjaar met subsidie uitstootvrij bouwmaterieell, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten kopen. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor de ombouw of aanpassing van hun materieel van diesel naar waterstof of elektrisch. Goed in de strijd tegen de stikstofproblemen die de bouw soms stilleggen. En voor onze gezondheid en het milieu. Het kabinet trekt er tot 2030 in totaal 270 miljoen euro voor uit. Dat schrijft staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

Van Weyenberg: “Uitstootvrij bouwen scheelt een hoop kopzorgen over stikstof. En het is fijn voor de mensen die werken of wonen op en rond bouwplaatsen. Schonere lucht en minder herrie. Het ombouwen of vervangen van vervuilende bouwmachines kost veel geld. Daarom geven we bouwondernemers graag een steuntje in de rug”.

Stikstofprobleem aanpakken en beter voor het klimaat

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60% minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot, zoals vastgelegd in de Aanpak Stikstof en het Klimaatakkoord. Deze subsidieregeling draagt daar aan bij. Bijna alle stikstofuitstoot van de bouw komt van het gebruik van de bouwvoertuigen en machines op de bouwplaats. Deze machines en bouwvoertuigen, waarvan er naar schatting zo’n tachtigduizend zijn in Nederland, draaien vaak de hele dag op diesel, en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit.

Ondernemers kunnen tot 40% van de aanschafkosten terugkrijgen. Het kabinet wil MKB-bedrijven extra tegemoet komen, zij kunnen daarom tot 50% subsidie krijgen. Het gaat daarbij om de aanschaf van nieuwe machines en bouwvoertuigen, bijvoorbeeld met een batterij of op waterstof. Ook bestaand materieel kan met subsidie worden aangepakt. Denk aan de ombouw van diesel naar elektrisch, of aan het plaatsen van katalysator die de vieze stoffen opvangt. Een goede katalysator kan de uitstoot van stikstof met meer dan 80% verminderen. Deze optie is ook beschikbaar voor grote zeegaande bouwvaartuigen.

Ook voor de innovatie en ontwikkeling van nieuwe technieken is subsidie beschikbaar is. Bijvoorbeeld voor nieuwe zware uitstootvrije machines zoals hijskranen en grote betonauto’s, met de bijbehorende nieuwe laad- of tankoplossingen op de bouwplaats.

Specifiek voor de bouw

Het kabinet vindt het belangrijk dat de bouw de mogelijkheid krijgt om over te stappen naar schoon. Zo kan het bouwen van huizen en aanleg en onderhoud van wegen en spoor doorgaan, met schone lucht. Daarom is deze regeling specifiek ontworpen voor materieel dat in de bouw wordt gebruikt. In 2022 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Bouwers kunnen ook oplaadfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld batterijcontainers voor op de bouwplaats, aanvragen. Er is een maximumbedrag per bedrijf en aanvraag. Ook moeten bouwers aan een aantal voorwaarden voldoen, om bijvoorbeeld fraude en snelle doorverkoop te voorkomen.



“Ik vind het belangrijk dat de bouw- en infrasector bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en daarom versneld de transitie naar zero emissie mobiele werktuigen/(bouw)materieel maakt,” benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Daarom zijn Bouwend Nederland, BMWT en CUMELA samen met de overheid aan de slag met een routekaart die de weg wijst naar een volledig schone bouw. Het ombouwen van materieel en de aanschaf van emissievrije machines zijn echter nog erg duur. Daarom is het goed dat het kabinet de portemonnee trekt, met deze impuls kan de sector verder doorontwikkelen en wordt deze belangrijke transitie voor ondernemers realistischer en beter betaalbaar.”

Schonere lucht en minder stikstof

Het geld voor deze regeling voor de bouw komt uit het brede pakket aan stikstofmaatregelen, dat het kabinet al eerder aankondigde. Het kabinet treft daarnaast tal van maatregelen om ondernemers te helpen over te stappen op schonere alternatieven. Het mes snijdt daarbij vaak aan twee kanten. Ze helpen de stikstofproblemen voor bouwondernemers verkleinen. En ze zijn nodig voor de natuur, schone lucht en het klimaat.



Voor ondernemers is er bijvoorbeeld al een subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s, en ook voor uitstootvrije vrachtwagens komt er op korte termijn een regeling. Ook voor de binnenvaart is een vergelijkbare regeling. Eerder dit jaar trok het kabinet de portemonnee om binnenvaartschepen uit te rusten met katalysatoren om stikstofuitstoot terug te dringen.



Bekijk hier de regeling, zoals die vandaag in internetconsultatie gaat.