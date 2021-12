Extra energietoeslag voor lagere inkomens

Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. Maximaal 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen circa 200 euro via gemeenten om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Daarvoor wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 3,2 miljard euro voor een verlaging van de energiebelasting. Dit schrijft staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De stijgende energieprijzen houden het kabinet al langer bezig. Daarom werd eerder al bekend gemaakt dat er eenmalig 3,2 miljard euro wordt vrijgemaakt om de energiebelasting te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder aan energiebelasting op jaarbasis. Omdat dit de lagere inkomens van Nederland mogelijk onvoldoende ontziet, wordt nu deze aanvullende 200 miljoen euro vrijgemaakt.

Staatssecretaris Wiersma: “We zien dat mensen echt in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Daarom heb ik samen met gemeenten gezocht naar een oplossing om mensen met een lager inkomen verder tegemoet te komen. Met deze aanvullende 200 miljoen euro willen wij dat realiseren.”

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden. Om deze groep te informeren over deze tegemoetkoming wordt samen met de VNG en Divosa publiekscommunicatie opgezet.

Het kabinet en de VNG streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming. Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aan lopen kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of door contact op te nemen met hun gemeente of een financiële fitheidstest te doen op Geldfit.nl.