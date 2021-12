GGD’en en huisartsen werken samen om boosteroffensief te versnellen

In verband met de oprukkende omikronvariant is het belangrijk dat alle 18-plussers een booster aangeboden hebben gekregen in de tweede helft van januari. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), GGD GHOR Nederland, RIVM en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben de afspraken over hun samenwerking in de landelijke boostercampagne gemaakt. Snel, massaal en zorgvuldig boosteren is het uitgangspunt. De registratie moet goed gebeuren anders kan iemand later problemen krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB) of een DCC voor buitenlandse reizen.

Het boosteren van alle 18-plussers is een gigantische operatie. Er moeten nu nog circa 9,5 miljoen volwassenen een oppepprik krijgen. De registratie in het systeem van het RIVM moet ook goed zijn, onder andere omdat er anders problemen ontstaan met de uitgiftes van CTB’s en DCC’s. Een booster halen bij de GGD zodra je jaar aan de beurt is, is het snelste en makkelijkst. Je staat dan gelijk goed geregistreerd.



Huisartsen vaccineren waar mogelijk hun niet-mobiele patiënten. Niet elke huisarts lukt dat vanwege een te drukke praktijk maar anderen wel. Tegelijk is er altijd de oproep aan buren, vrienden en familie om deze groep patiënten als het enigszins kan naar de GGD te brengen omdat dat het snelste werkt en ouderen en kwetsbaren dan ook het snelst beschermd zijn. Daarnaast gaan huisartsen, die daarvoor de ruimte hebben, helpen boosteren op zorglocaties zonder eigen arts of medische dienst, van zorgboerderij tot verpleeghuis. Ook springen sommige huisartsen bij in de GGD-prikstraten om Nederland zo snel als mogelijk de oppepprik te geven.



Het ministerie van VWS vraagt huisartsen de 50-plussers in hun praktijk die zich niet hebben laten vaccineren alsnog te bewegen om zich te laten vaccineren. Vanwege de omikron-variant is dat heel belangrijk voor hun eigen gezondheid, die van anderen en het verminderen van de voortdurende druk op de zorg.



Minister de Jonge (VWS): “Het is fantastisch te zien dat wie wil en kan vol overgave meedenkt en meehelpt met het boosteren, van militairen en huisartsen tot medewerkers van het Rode Kruis en de GGD’ers. Huisartsen hebben een hele belangrijke taak. Het is echt een taak die alleen zij kunnen doen: de hun bekende niet-mobiele patiënten uit hun praktijk, de zorginstellingen in de buurt en het gesprek met niet-gevaccineerde patiënten - vooral de 50-plussers. Alleen samen krijgen we ook omikron er weer onder.”



Alle regionale GGD’en schalen zo snel mogelijk en maximaal op, men prikt van oud naar jong: de GGD’en hebben de zaken op orde, boosteren van oud naar jong, kunnen gigantisch opschalen tot over de 1,5 miljoen prikken per week en de registratie wordt meteen goed geregeld. Huisartsen die in hun regio met hun GGD al afspraken hebben gemaakt om in hun praktijk te boosteren, kunnen dat doen, mits zij met hun eigen GGD ervoor zorgen dat mensen binnen twee weken goed geregistreerd staan conform landelijke richtlijnen.



LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: “Het is geweldig dat een aantal huisartsen zoveel initiatief heeft ontplooid en dat samen met hun eigen GGD hebben geregeld. Maar we hebben als partijen afgesproken dat we nu kiezen voor de route en de plek waar boostervaccinatie het meest efficiënt kan en dat is bij de GGD GHOR Nederland. De landelijke aanpak van de GGD’en kan de boostervaccinatie versnellen.”