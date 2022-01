Kunstuitwisseling Franse en Nederlandse diplomatie

Tijdens een kennismakingsbezoek vandaag in Parijs bood Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian een werk uit de kunstcollectie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in bruikleen aan.

Kunstenares Lotte Wierenga

Het werk ‘Bodily presence and ways of mark making #3’ van Nederlands beeldend kunstenares Lotte Wierenga is gedurende het Franse EU-voorzitterschap te zien op de ontvangstkamer van minister Le Drian. Omgekeerd siert het werk ‘La Madeleine’ van Brodbeck & de Barbuat uit de collectie van het Franse ministerie, dit halfjaar de ministersgang van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Belang van kunst en cultuur

Met de kunstuitwisseling eren Nederland en Frankrijk niet alleen de goede onderlinge verstandhouding, maar onderstrepen beide landen ook het belang van kunst en cultuur in de internationale betrekkingen. Kunst biedt ook in de diplomatie een opening tot een gesprek. Dat geldt evenzeer voor het schilderij van Wieringa. Niet alleen doordat het grote en kleurrijke werk in Parijs in een klassiek interieur hangt. Ook de abstracte beeldtaal maakt nieuwsgierig: Wieringa creëert een werkelijkheid waarin alles op gelijke voet met elkaar in verbinding staat.

Atelier Néerlandais

Aansluitend op de kunstuitwisseling organiseert de Nederlandse ambassade in Frankrijk in mei een expositie rond de eigen collectie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en een debat tussen de conservatoren van het Franse en Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze laatst twee activiteiten vinden plaats op het Atelier Néerlandais, 121 rue de Lille, in Parijs.