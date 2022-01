Minister-president Rutte en minister Hoekstra bezoeken Oekraïne en Moldavië

Minister-president Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken brengen 1 en 2 februari een bezoek aan Oekraïne en Moldavië. Het is het eerste bezoek van minister-president Rutte en minister Hoekstra aan beide landen. Het bezoek aan Oekraïne staat in het teken van de situatie aan de grens met Rusland en de samenwerking met betrekking tot de ramp met vlucht MH17. Tijdens het bezoek aan Moldavië zijn onder meer de hervormingsagenda, de geopolitieke situatie en de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Moldavië onderwerpen van gesprek.

In aanloop naar het bezoek aan Kiev hebben minister-president Rutte en minister Hoekstra nauw contact onderhouden met verschillende bondgenoten. Ook vandaag sprak de minister-president met de secretarissen-generaal van de NAVO en van de VN over de spanningen rondom Oekraïne. De inzet van de gesprekken is gericht op het vinden van een politieke en diplomatieke oplossing van de crisis, en ondertussen ook voorbereid te zijn op slechtere scenario’s. De minister-president spreekt voorafgaand aan het bezoek ook nog met president Macron.

Tijdens het bezoek aan Oekraïne spreken minister-president Rutte en minister Hoekstra op het presidentieel paleis met president Zelensky. Ook staat een ontmoeting met minister-president Shmygal op het programma en heeft minister Hoekstra een gesprek met zijn Oekraïense collega Kuleba.

Minister-president Rutte en minister Hoekstra worden in Kiev ontvangen op het kantoor van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Hier gaan zij in gesprek over de werkzaamheden van de organisatie rondom de ramp met vlucht MH17 en in de jaren daarna, en over de huidige situatie in Oost-Oekraïne.