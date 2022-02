Ambassade Kyiv praat Nederlanders bij over spanningen Rusland-Oekraïne

De Nederlandse ambassade in Kyiv vraagt Nederlanders nogmaals om na te gaan of hun verblijf in de Oekraïne noodzakelijk is. Voor Nederlanders die besluiten te blijven is het belangrijk zich goed voor te bereiden op een eventuele crisis. Dat heeft Jennes de Mol, de Nederlandse ambassadeur in Kyiv, vandaag gezegd tijdens een online bijeenkomst met Nederlanders in Oekraïne.

De ambassade had de digitale bijeenkomst belegd om vragen van Nederlanders in Oekraïne te beantwoorden. Zo’n vijftig Nederlanders gaven gehoor aan de uitnodiging die was verstuurd via de BZ-Informatieservice.



Ambassadeur De Mol riep Nederlanders op hun vertrek niet uit te stellen tot het laatste moment: ‘De situatie is erg onzeker en kan plotseling uit de hand lopen. Daarom vragen wij u nu al: is uw verblijf hier echt noodzakelijk? Zo niet: overweeg dan om nu al te vertrekken.’



Als mensen ervoor kiezen om te blijven, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om goed voorbereid te zijn. ‘Volg het nieuws, abonneer je op de informatieservice van BZ. Het is moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar het kan opeens heel snel gaan. Hou daar rekening mee.’

Steunpunt Lviv

In het west-Oekraïense Lviv richt Nederland een steunpunt op dat in werking treedt als de spanningen tussen Rusland en Oekraïne escaleren. Bij het steunpunt kunnen Nederlanders dan terecht die via de westelijke grens het land willen verlaten. Het trefpunt in Lviv is bedoeld voor noodhulp: Nederlanders en hun gezinsleden kunnen er bijvoorbeeld terecht voor noodpaspoorten (laissez-passers).



‘Mensen kunnen er even bijkomen, eten en informatie krijgen’, aldus De Mol. ‘Mocht bij een noodsituatie alle communicatie uitvallen en u wilt een beroep doen op de ambassade, komt u dan naar het steunpunt in Lviv.’



Zodra de voorbereidingen voor het steunpunt zijn afgerond, dan wordt de locatie zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Eigen vervoer

Verschillende aanwezigen vroegen of Nederland mensen gaat evacueren als de crisis escaleert. Dit is geen optie, benadrukte De Mol. Mocht de situatie uit de hand lopen, dan bestaat de kans dat het luchtruim sluit.

‘U zult met uw eigen vervoer de grens over moeten. Zorg dat uw auto klaarstaat en is volgetankt. Regel extra benzine, dekens, eten en drinken voor onderweg.’

Adviezen voorbereiding

Om voorbereid te zijn op plotseling vertrek, raadt de ambassade Nederlanders met klem aan ervoor te zorgen dat hun reisdocumenten op orde zijn. Voor gezinsleden met een Oekraïense nationaliteit is het belangrijk dat zij hun biometrische paspoort hebben. Daarmee kunnen ze 90 dagen in Nederland verblijven.



Maar wat als sommige gezinsleden nog geen reisdocumenten hebben, kleine kinderen bijvoorbeeld? Die vraag kwam herhaaldelijk terug tijdens de bijeenkomst.

‘Bij het trefpunt in Lviv kijkt de ambassade ruimhartig naar de situatie van directe gezinsleden’, zei Gemma van Rosmalen van de ambassade. Wel benadrukte zij dat het de ambassade niet in staat is de hele familie van reisdocumenten te voorzien – het gaat alleen om het kerngezin.

Blijf op de hoogte