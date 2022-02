Benoeming directeur-generaal Politieke Zaken bij Buitenlandse Zaken

Mr. drs. M.J. (Marcel) de Vink wordt directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2022.

Marcel de Vink is sinds juli 2020 plaatsvervangend directeur-generaal Politieke Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is sinds 1995 in dienst bij dit ministerie, waar hij diverse functies vervulde. Hij was onder andere directeur Westelijk Halfrond en ambassadeur in Islamabad, Pakistan.

Marcel de Vink behaalde een Master Geschiedenis en een Master Rechten aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.