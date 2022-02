Staatssecretaris Van Huffelen in Brussel en Parijs om te spreken over digitale waarborgen

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) is van 1 tot en met 3 maart in Brussel en Parijs. Daar spreekt ze met verschillende bewindspersonen, Eurocommissarissen, Europarlementariërs en maatschappelijke organisaties over de menselijke maat op digitaal gebied en over digitale ontwikkelingen, online privacy en het stoppen en voorkomen van nepnieuws en polarisering.