Nederlandse ambassade keert terug naar Lviv

Een klein deel van het Nederlandse ambassadepersoneel, onder leiding van de ambassadeur, keerde op 16 april terug naar Oekraïne. De diplomaten zullen voorlopig hun werk doen vanuit Lviv. Maar let op: de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Oekraïne blijft gesloten.

Ambassade gesloten voor consulaire hulp

De Nederlandse ambassade is niet geopend of bereikbaar voor consulaire hulp. Wel kan iedereen die hulp nodig heeft dag en nacht het contactcentrum van Buitenlandse Zaken telefonisch bereiken via +31 247 247 247. Bekijk ook de veelgestelde vragen over de situatie in Oekraïne.

Terugkeer ambassadepersoneel

Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt stap voor stap naar een veilige terugkeer van een klein deel van het ambassadepersoneel naar Oekraïne. Door eerst met een kleine staf terug te keren naar het West-Oekraïense Lviv krijgt de ambassade een goed beeld van de veiligheidssituatie daar.

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de veiligheid van zijn medewerkers de hoogste prioriteit. Zo zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen voor het ambassadepersoneel in het geval van bijvoorbeeld raketaanvallen. Als het veilig genoeg is, keert de ambassade uiteindelijk terug naar Kyiv.

Waarom keert het ambassadepersoneel nu terug?

Een diplomatieke post is van grote waarde voor het contact met de Oekraïense overheid. Een deel van de overheidsvertegenwoordigers zit in Lviv. Ook ambassades van andere EU-landen keren terug. Het is belangrijk dat Nederland met al deze landen blijft samenwerken; ook vanuit Oekraïne.

Voor Nederland is het ook belangrijk om goed zicht te hebben op de actuele situatie in Oekraïne. Bijvoorbeeld om in te schatten waar de veiligheidsrisico’s zitten. Of om te zien hoe onze partners in Oekraïne humanitaire hulp leveren en waar de noden liggen.

Reis niet naar Oekraïne

Het reisadvies voor Oekraïne is nog steeds rood. Vanwege de oorlog is het te gevaarlijk om erheen te reizen. Ga dus niet naar Oekraïne, wat uw situatie ook is.