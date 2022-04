Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn woensdagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president is donderdag 5 mei in Oss aanwezig bij de 5 mei-lezing. Aansluitend ontsteekt hij in ‘s-Hertogenbosch het Bevrijdingsvuur. Het Koninklijk Paar en de minister-president wonen die avond in Amsterdam het 5 mei-concert bij, de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie vinden de herdenking en viering weer in reguliere vorm plaats.

Nationale Herdenking op woensdag 4 mei

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Rutte zijn aanwezig tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar Hans Goedkoop de 4 mei-voordracht uitspreekt. Aansluitend legt het Koninklijk Paar een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Namens de Rijksministerraad wordt een krans gelegd door de minister-president, minister Ollongren van Defensie, staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigd ministers Besaril, Manuel en Violenus van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Burgemeester Halsema van Amsterdam houdt een toespraak.

Nationale Viering Bevrijding op donderdag 5 mei

Minister-president Rutte is in Oss aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het thema van de viering is Vrijheid in verbondenheid. De 5 mei-lezing wordt gehouden door Ridder der militaire Willems-Orde luitenant-kolonel Gijs Tuinman. Aansluitend ontsteekt minister-president Rutte in ‘s-Hertogenbosch het Bevrijdingsvuur als startsein van de 14 Bevrijdingsfestivals die op verschillende locaties in het land plaatsvinden.

Het Koninklijk Paar en minister-president Rutte wonen 's avonds in Amsterdam het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.