Minister Schreinemacher namens regering bij condoleance in VAE

Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is maandag namens de regering in Abu Dhabi aanwezig bij een rouwceremonie ter nagedachtenis van sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Namens het Koninkrijk der Nederlanden zal ze zijn nabestaanden condoleren met het verlies van de president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en emir van Abu Dhabi.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan overleed vrijdag op 73-jarige leeftijd en is diezelfde dag in familiekring begraven. Schreinemacher zal de condoleances overbrengen tijdens een ontmoeting met Mohammed bin Zayed, die zaterdag werd gekozen tot nieuwe president van de VAE. Het staatshoofd is ook emir van Abu Dhabi. De VAE en Nederland vieren dit jaar 50 jaar bilaterale betrekkingen.