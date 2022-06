Bijstandsgerechtigden krijgen hulp naar werk via regionale hulpteams

De 35 zogenoemde Regionale Mobiliteitsteams, die mensen helpen bij het vinden van een baan, zijn per vandaag ook toegankelijk voor alle bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden, dus ook van vóór de coronapandemie. Dat maken ministers Van Gennip en Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend.

Mensen die werkloos (met of zonder uitkering) raakten in de coronapandemie, konden zich al melden voor hulp naar werk via een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Per 1 juni kunnen ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden van vóór 12 maart 2020 aanvullend hulp krijgen via de RMT’s. Het RMT kijkt, afhankelijk van de situatie van degene die zich meldt, wat er nodig is om weer werk te vinden. Dit gebeurt via kosteloze begeleiding, loopbaanadvies, scholing of praktijkleren.

Minister Karien van Gennip:

De spanning op de arbeidsmarkt is groot. Er zijn op dit momenteel aanzienlijk meer vacatures, dan mensen die dit werk kunnen doen. Dat is zorgelijk, maar de huidige situatie biedt ook kansen. Daarom is het belangrijk dat mensen, die dat willen, hulp krijgen bij omscholing naar nieuw werk.

Minister Carola Schouten:

Het is daarbij belangrijk dat ieder mens dezelfde kansen krijgt. Door de mensen die nu langs de zijlijn staan ook actief te helpen via de bestaande Regionale Mobiliteitsteams, bieden we hen een grotere kans om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Hulp via de regionale mobiliteitsteams

De Regionale Mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk.

De dienstverlening van de RMT’s richt zich op mensen die hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Daar komen nu ook bijstandsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden bij.

Meer informatie op www.regionalemobiliteitsteams.nl