Nieuw bestuur voor Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

De bestuurder van 8 Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) heeft vandaag zijn bestuurstaken overgedragen aan een door het ministerie voorgedragen interim-bestuur. De bestuurder komt daarmee tegemoet aan de eerdere eis van minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) om te vertrekken wegens (financieel) wanbeheer. Een rapport van de onderwijsinspectie bracht dat mismanagement in kaart. In dit kader werd eerder door de inspectie ook aangifte gedaan. Dankzij de overdracht, die vandaag heeft plaatsgevonden, kan het interim-bestuur aan de slag met het benodigde herstel.

Minister Wiersma: 'Voor mij staat het belang van de leerlingen op de SvPO-scholen voorop. Zij verdienen, net als iedere andere leerling in Nederland, een goed bestuurde school, waar goed onderwijs wordt geboden. De leiding van de SvPO-scholen komt nu in handen van 5 door het ministerie voorgedragen bestuurders, die beschikken over ruime ervaring op verschillende onderwijsterreinen. Het is goed dat de SvPO-bestuurder tot de conclusie is gekomen dat hij in het belang van de leerlingen beter kan vertrekken. Het interim-bestuur gaat samen met het personeel hard aan de slag om de gang van zaken binnen de SvPO-scholen op orde te krijgen zodat leerlingen weer gewoon goed onderwijs krijgen.’