Planning windenergie op zee 2030 gereed

De ministerraad heeft op voorstel van minister Jetten voor Klimaat en Energie vastgesteld waar en wanneer de extra aangekondigde windparken op zee komen voor 2030. De aanbesteding voor deze windparken, die 10,7 gigawatt energie gaan leveren, wordt vanaf 2025 geopend. Samen met de al eerder geplande 11 gigawatt leveren windmolens op zee rond 2030 ongeveer 21 gigawatt aan energie, dit is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van ons land. TenneT krijgt de opdracht om voor de extra windparken de netaansluitingen naar land aan te leggen.

Minister Jetten: “We willen van de Noordzee onze grootste groene energiebron maken. Dat is een enorme klus. De bouw van een windpark en de aansluiting op het elektriciteitsnet duurt meerdere jaren, waarbij we constant oog hebben voor de ecologische impact. Om onze doelen voor 2030 te halen, maken we nu haast om de windparken zo snel mogelijk te laten draaien.”