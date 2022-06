Nederland steunt Suriname bij aanpak wateroverlast

Nederland steunt Suriname bij de aanpak van wateroverlast. Minister Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) maakte vrijdag bekend hiervoor financiële steun beschikbaar te stellen en experts uit de Nederlandse watersector in te zetten. De bijdrage van 200.000 euro is bedoeld voor voedsel, schoon drinkwater en onderwijs. Door het inzetten van waterexperts helpt Nederland Suriname bij het in kaart brengen van de urgente waterproblemen en mogelijke oplossingen hiervoor.