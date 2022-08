Maatschappelijk Impact Team van start

Nederland is uit de acute coronacrisis en teruggekeerd naar het normale dagelijks leven. Maar wanneer het in de toekomst toch nodig is om maatregelen te nemen, dan kan het kabinet leunen op adviezen van een nieuwe commissie: het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het MIT staat naast het Outbreak Management Team en zal parallel daaraan adviseren over de bredere sociaalmaatschappelijk en economische impact van voorgestelde maatregelen om corona tegen te gaan. Jolande Sap wordt voorzitter van het MIT. Sap heeft een uitgebreide staat van dienst bij verscheidene maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bovendien heeft ze in Den Haag zowel politieke als ambtelijke ervaring. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.