De grootste Nederlandse munt ooit is voor de zorg

In het bijzijn van Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een aantal ambassadeurs uit de zorg is vandaag de grootste Nederlandse munt ooit gemaakt, overhandigd aan IC-verpleegkundige Maurice Veugelers van het Maastricht UMC+. Deze Munt voor de Zorg heeft een doorsnede heeft van 70 centimeter en is een eerbetoon aan alle zorgmedewerkers. De munt werd gemaakt door de Koninklijke Nederlandse Munt.

Maar liefst 79 uur lang werd er gewerkt aan de munt: het is de grootste die ooit in Nederland is gemaakt. Met de grootste munt van Nederland krijgen zorgmedewerkers gepaste dank voor hun grenzeloze inzet tijdens de coronapandemie. De grote Munt voor de Zorg is vervaardigd van aluminium en werd gemaakt met de opbrengst van de kleine varianten van deze munt, verkrijgbaar in coincard. Het opschrift van de munt luidt “Samen sterk in de zorg”. Rondom het opschrift zijn handen te zien die elkaar bij de pols vasthouden en zo een cirkel vormen. Het geeft de samenwerking en samenhang weer tussen alle zorgmedewerkers.

Een eerbetoon aan alle zorgmedewerkers

De coronapandemie had grote impact op de zorg. Ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, thuiszorginstellingen, verpleeghuizen en zorgcentra hadden het drukker dan ooit. Toch werkten ze keihard om iedereen te blijven voorzien van goede zorg. En ook nu – in een tijd van personeelstekort en onzekerheid over een volgende golf – staan ze elke dag klaar voor hun patiënten. De grootste Munt voor de Zorg is dan ook voor alle zorgmedewerkers in Nederland: van chirurg tot schoonmaker, van medewerker in de thuiszorg tot verpleger.

Minister Kuipers: ‘De coronapandemie heeft ons allen geraakt, zo ook de zorgmedewerkers die met elke nieuwe coronagolf voor grote uitdagingen kwamen te staan. Zij bleven zich de afgelopen jaren onverminderd hard inzetten om zoveel mogelijk van de reguliere zorg draaiende te houden en tegelijkertijd klaar te staan voor patiënten met COVID-19.’ Minister Kuipers sprak een aantal zorgmedewerkers wiens namen op de munt staan. ‘Ik was onder de indruk van hun verhalen. We hebben de zorg enorm hard nodig gehad. En we zullen de zorg ook bij toekomstige oplevingen van het virus weer extra hard nodig hebben. Volledig terecht dus dat de zorg wordt geëerd met deze bijzondere munt. Een mooi initiatief!’

Initiatief Munt voor de Zorg

Maurice Veugelers werkte tijdens de coronacrisis op de intensive care van het Maastricht UMC+. Hij werd erg enthousiast toen hij de Italiaanse uitgifte van de Munt voor de Zorg voorbij zag komen. Daarop besloot Veugelers contact op de nemen met de Koninklijke Nederlandse Munt voor een Nederlandse uitgifte: ‘Het is fantastisch dat de Koninklijke Munt het idee van een Nederlandse zorgmunt heeft opgepikt. Het voelt als een teken van steun, niet alleen voor mij en mijn collega’s in het ziekenhuis, maar voor alle Nederlandse zorgmedewerkers.’ De Munt voor de Zorg in coincard werd eind juni gelanceerd en aangeboden via de website van de Koninklijke Nederlandse Munt. Vanuit daar ontstond het initiatief om een grote munt te maken als eerbetoon aan de zorg, met de opbrengsten van de coincards. Inmiddels zijn er meer dan 7.000 exemplaren verkocht.