Benoeming advocaat-generaal Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden

De heer mr. R.J. Boswijk wordt de nieuwe advocaat-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van ministers van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius (Caribisch Nederland), Richardson (Sint Maarten) en Hato (Curaçao).

Boswijk begint per 1 oktober 2022, met als standplaats Sint Maarten. Op dit moment is hij officier van justitie bij het functioneel parket in Amsterdam. Voordat Boswijk in 2017 begon aan zijn loopbaan bij het Openbaar Ministerie werkte hij als strafrechtadvocaat.