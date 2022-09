Tweede Kamer stemt in met maximale gevangenisstraf van vier jaar voor bezit pedohandboek

Het verspreiden, verwerven of in bezit hebben van een handleiding met tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen wordt expliciet strafbaar gesteld. Er komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan. Zo’n ‘pedohandboek’ of ‘pedohandleiding’ brengt kinderen in gevaar, omdat het een voedingsbodem is voor de kindermisbruiker die zijn slag wil slaan. Dit is de kern van een wetsvoorstel dat vandaag is aangenomen door de Tweede Kamer.

Volgens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid is de wetswijziging van groot belang:

“Er circuleren al langer, onder andere op het internet, handleidingen over het seksueel misbruik van kinderen. De handleidingen gaan zo ver dat tot in details wordt uitgelegd hoe met kinderen seksuele handelingen te verrichten zonder dat er beschadigingen ontstaan of hoe bij seksueel contact dna-sporen kunnen worden vermeden. Deze praktijken zijn weerzinwekkend en echt te gruwelijk voor woorden. Daders van seksueel misbruik van kinderen moeten dan ook stevig kunnen worden aangepakt. Daarom komt er een maximale gevangenisstraf op te staan van vier jaar.”

Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie (van het lid Van Wijngaarden) om het in bezit hebben van teksten met advies en/of richtlijnen over het seksueel misbruiken van kinderen expliciet strafbaar te stellen. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen.