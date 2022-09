Meer steun voor bestrijding aids en tuberculose

Nederland stelt extra geld beschikbaar voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria in ontwikkelingslanden. Dat heeft minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) woensdag in New York aangekondigd tijdens de 7e replenishment conferentie van het Global Fund, een internationaal fonds dat geld inzamelt om een einde te maken aan deze epidemieën.