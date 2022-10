Gratis schoolontbijt op 500 basisscholen met veel kwetsbare leerlingen

Op 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen wordt per direct gestart met het aanbieden van gratis schoolontbijt. De ministeries van SZW en OCW stellen 5 miljoen euro beschikbaar aan het Jeugdeducatiefonds om voor de duur van vier maanden de leerlingen van deze scholen een goede start van de dag te geven.

Het leven is in korte tijd veel duurder geworden, de boodschappenprijzen stijgen. Dit wordt op verschillende manieren zichtbaar, ook in de schoolklas. Er zijn kinderen die met een lege maag naar school komen. Dit heeft ongewenste gevolgen voor de ontwikkeling en de leerprestaties van het kind.



Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen): “Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel heel zwaar hebben, mogen daar niet de dupe van worden. Dat zij met een lege maag de schooldag beginnen, moeten we niet accepteren. Daarom zetten we nu versneld in op hulp op scholen waar de nood hoog is.‘



Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “We moeten alles doen wat nu nodig is om kinderen die het thuis moeilijk hebben op school zorgeloos te laten leren. Vooruitlopend op de uitwerking van schoollunches voor kinderen, zetten we nu direct de eerste stap, de garantie van een ontbijt voor kinderen waar dat niet vanzelfsprekend is.”



Per 1 januari stijgt onder meer het minimumloon met 10%, gaan de huur- en zorgtoeslag omhoog en krijgen ouders een hoger kindgebonden budget. Deze maatregelen zorgen volgens de raming van het CPB voor een afname van de kinderarmoede in 2023. Ook is het prijsplafond voor de energiekosten dan in werking. Het tijdelijk schoolontbijt geldt dan ook als overbrugging naar de genoemde koopkrachtmaatregelen voor komend jaar.



Aanvullend op de inzet van het Jeugdeducatiefonds op de 500 scholen waar zij actief zijn, hebben ministers Schouten en Wiersma de Alliantie Kinderarmoede gevraagd om via bestaande en nog te vormen lokale allianties nog meer scholen te ondersteunen om honger in de klas tegen te gaan. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt komende tijd nader uitgewerkt zodat de werkdruk voor scholen niet toeneemt. Het ministerie van OCW geeft binnenkort uitwerking aan de schoollunches, in samenspraak met alle acties die lopen vanuit de ministeries van SZW en VWS. Dit geeft invulling aan een kamermotie die oproept tot het aanbieden van een maaltijd op school, in het bijzonder op scholen in kwetsbare wijken.