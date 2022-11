Raad van State: bouwvrijstelling mag niet gebruikt worden

De Raad van State heeft geoordeeld dat de bouwvrijstelling niet gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Een bouwvrijstelling houdt in dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot die tijdens de bouw ontstaat geen vergunning nodig is. De Raad van State vindt dit niet juist, omdat het niet is uit te sluiten dat de natuur hierdoor schade oploopt. De bouwvrijstelling voldoet daarmee niet aan het Europees natuurbeschermingsrecht. Het kabinet bestudeert de uitspraak om de impact te kunnen duiden.

De bouwvrijstelling was bedoeld om urgente maatschappelijke opgaven mogelijk te maken, zoals warmtenetten en woningbouw. Voor dit soort projecten is voortaan een toets nodig of een natuurvergunning moet worden aangevraagd. Het kabinet bestudeert ook welke gevolgen dit heeft voor verduurzamingstrajecten, vanwege het grote maatschappelijke belang.

Opnieuw is duidelijk dat het urgent is dat de stikstofuitstoot vermindert en de natuur sterker wordt. De natuur staat zwaar onder druk. Alle sectoren moeten een bijdrage leveren aan de opgaves die er liggen voor stikstofreductie. Het kabinet zal morgen voor het debat over het rapport Remkes met een eerste duiding richting de Tweede Kamer komen. Eind november zal de Kamer worden geïnformeerd over de impact van de uitspraak en oplossingsrichtingen.