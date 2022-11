Herinneringsmedailles Internationale Missies uitgereikt

Voor hun inzet voor vredesmissies over de hele wereld hebben 55 politieagenten, leden van de Koninklijke Marechaussee en civiele experts vandaag in de Nieuwe Kerk in Den Haag de Herinneringsmedaille Internationale Missies ontvangen. Na opening van de ceremonie door minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, zijn de medailles uitgereikt door plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots en plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Marty Messerschmidt, korpschef van de politie Henk van Essen en directeur-generaal Politieke Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken Marcel de Vink.