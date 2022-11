Nederland tekent intentieverklaring met Oman over samenwerking op het gebied van waterstof

Premier Rutte heeft vandaag op de klimaattop in Egypte (COP27) namens het kabinet een intentieverklaring met Oman getekend over samenwerking op het gebied van waterstof.

Deze samenwerking gaat bijdragen aan de energietransitie in Oman en aan het opzetten van import- en exportfaciliteiten voor groene waterstof. Hierdoor werkt Nederland, in lijn met de recent gepresenteerde Internationale Klimaatstrategie, aan het versnellen van de energietransitie buiten de landsgrenzen en worden tegelijkertijd kansen gecreëerd om een deel van deze groene waterstof in de toekomst in te zetten voor de verduurzaming van de Nederlandse industrie en transportsector. Het kabinet ziet de ontwikkeling van een waterstofmarkt als onmisbaar onderdeel van de energietransitie.

Verantwoordelijk minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie: “Voor een goed functionerende waterstofmarkt zijn import- en exportketens essentieel. Voor zowel Nederland als Oman is het ontwikkelen van de waterstofketen en het vergroten van het aandeel schone waterstof in de energiemix een prioriteit. Ik ben dan ook heel blij met deze stap. Nederland kan op termijn groene waterstof gaan importeren uit Oman om hier aan de toenemende vraag te voldoen.”

Naast het opzetten van import- en exportfaciliteiten, richt de samenwerking op het gebied van waterstof zich op het uitwisselen van kennis en expertise en het bevorderen van onderzoekssamenwerking. Nederland werkt al met Oman samen op het gebied van water, energie en voedsel. De intentieverklaring is een concreet startpunt voor de samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en de Haven van Sohar. Via deze havens kan Nederland groene waterstof gaan importeren uit Oman. Vanwege haar ligging is de haven van Sohar uitstekend gepositioneerd om een regionale hub op het gebied van groene waterstof te worden.