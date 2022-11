Klimaattop Egypte: VS en Oekraïne tekenen Nederlands initiatief voor meer schone vrachtwagens

Tien nieuwe landen scharen zich achter een Nederlands initiatief voor schoon zwaar wegverkeer. Het gaat om Oekraïne, de Verenigde Staten, Aruba, België, Ierland, Curaçao, de Dominicaanse Republiek, Kroatië, Liechtenstein en Litouwen. Zij zetten vandaag op de klimaattop in Egypte hun handtekening onder de ambitie dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen in hun land rijden zonder uitlaatgassen. Bijvoorbeeld elektrisch of op waterstof. Het is een volgende stap op weg naar volledig schoon en uitstootvrij wegvervoer in 2050. Het totaal aantal landen dat heeft getekend, staat nu op 26.

Schoon scheelt veel uitstoot

Vrachtwagens en bussen zijn erg belangrijk voor vervoer van goederen en personen. Nederland is een echt transportland. Maar het zwaar vervoer brengt ook veel vervuiling met zich mee. Het zorgt voor ruim een derde van de CO2-uitstoot en zo’n 70% van de stikstofuitstoot van al het wegverkeer wereldwijd, en produceert veel schadelijke gassen die mensen direct inademen.

Nederland heeft in het klimaatakkoord afgesproken dat het al het zware verkeer in 2050 schoon wil hebben. En aangezien een vrachtwagen gemiddeld tien jaar rondrijdt, moet je dan uiterlijk in 2040 zorgen dat alle nieuwe vrachtwagens op de weg schoon zijn. Nederland lanceerde daar vorig jaar, op de klimaattop in Glasgow een akkoord voor. Nu sluiten dus tien nieuwe landen aan. Met de Verenigde Staten is het land dat na China de meeste vrachtwagens rond heeft rijden aangesloten. President Biden wil de economie vergroenen, dit Nederlandse initiatief past daarbij. Zeker omdat er tot 2050 naar schatting drie keer zoveel vrachtwagens bijkomen in de VS. Oekraïne heeft aangegeven het land fossielvrij te willen heropbouwen zodra dat kan. De Dominicaanse Republiek verwacht een zeer sterke economische groei, waar het nu alvast op in wil spelen.

Steeds meer landen doen mee

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Het is een enorme mijlpaal dat Amerika zich nu schaart achter het Nederlandse doel om alle nieuwe vrachtwagens uitstootvrij te laten rijden per 2040. Onze overeenkomst op de klimaattop maakt echt verschil. Ik ben er trots op dat steeds meer landen meedoen. Samen kunnen we echt het verschil maken. Door wereldwijd een duidelijk signaal te geven aan de markt is er straks meer en goedkoper aanbod voor transportondernemers als ze overstappen op een elektrische vrachtwagen of eentje op waterstof. Dat is fijn voor hen én voor het klimaat. Ik roep andere landen dan ook op mee te doen”.

Wereldwijde samenwerking belangrijk

Naast 26 landen doen tal van deelstaten, banken, bedrijven en vrachtwagenbouwers mee. Zoals Californië en Quebec, DHL, Heineken, Scania, BYD en sinds vandaag ook Siemens. Een actueel thema waarover staatsecretaris Heijnen op de COP met hen meer samenwerking heeft gestart, is over de vraag hoe het prijsverschil bij de aanschaf tussen diesel en elektrisch of waterstof overbrugd kan worden. Over de totale levensduur zijn uitstootvrije vrachtwagens over niet al te lange tijd goedkoper. Maar door de hoge aanschafkosten kunnen ondernemers tegen de aanschaf aanhikken. Nederland kent daarvoor een aanschafsubsidie voor schone vrachtwagens. En in India, waarvan de deelstaat Telangana meedoet, worden elektrische bussen collectief aanbesteed. Daardoor neemt het prijsverschil af.



Deelnemende landen op een rijtje:

Naast Nederland doen Aruba, België, Canada, Chili, Curaçao, Denemarken, de Dominicaanse Republiek, Ierland, Finland, Liechtenstein, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Oekraïne, Portugal, Schotland, Turkije, Uruguay, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Wales en Zwitserland mee.