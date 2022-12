Mentale klachten van jongeren moeten bespreekbaar worden, juist in de donkere wintermaanden

Praten over beginnende mentale klachten is belangrijk. Zeker in de wintermaanden, waarin deze gevoelens vaak nog sterker zijn. Het is donker als je van huis gaat en donker als je weer thuis komt. Toch heeft een kwart van de jongeren bij beginnende mentale klachten nooit gepraat met iemand uit zijn of haar omgeving. Om jongeren hierbij te helpen, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom vandaag de campagne ‘Aan de praat’.

Meer jongvolwassenen geven aan mentale problemen te hebben dan enkele jaren geleden, zo blijkt uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de toegenomen prestatiedruk en individualisering, maar ook dat jongeren opener durven zijn over hoe zij zich voelen. Toch zegt lang niet iedereen hoe het écht met hen gaat. En dat is wel belangrijk om je beter te voelen en om de kans op psychische problemen in de toekomst te verkleinen.

Aan de praat

Staatssecretaris Maarten Van Ooijen: “Als je op sociale media kijkt, lijkt het leven van iedereen altijd perfect te zijn. Maar niemand voelt zich altijd goed. Ook ik niet. En dat hoeft ook niet. Je hoeft niet elke dag de beste versie van jezelf te zijn. Misschien voel jij je op dit moment niet oké door stress op werk of op school, zie je op tegen de feestdagen of gaat het gewoon even niet zo lekker. Het is goed om daarover te praten, dat lucht op. Met vrienden of thuis met familie. Om jongeren hierbij te helpen, starten we vandaag de campagne ‘Aan de praat’ op sociale media.”

Deze campagne heeft als doel jongeren ‘Aan de praat’ te krijgen over hun gevoelens en hoe het écht met hen gaat. De komende weken gaan we op straat in gesprek met jongeren aan de hand van vragen en stellingen. En delen we tips en verhalen om jongeren te helpen zich open te stellen. Want je even ‘niet oké’ voelen is heel gewoon. En ook dát mag je laten zien.



Tips voor de donkere dagen

“Tijdens de donkere wintermaanden is het voor veel mensen heel gewoon dat je wat minder energie hebt en wat minder lekker in je vel zit”, geeft GZ-psycholoog Najla Edriouch aan. Wat kan je doen als jij je even wat minder voelt? Psycholoog Najla geeft tips:

Ga naar buiten. Ga overdag lekker naar buiten om wat natuurlijk licht mee te pakken. Daglicht opzoeken heeft een extra positief effect wanneer je in de ochtend naar buiten gaat. Wist je ook dat er geluksstofjes vrijkomen tijdens een wandeling? Het is dus een win-win situatie als je een ochtendwandeling toevoegt aan je dagelijkse routine.

Veel mensen trekken zich terug als ze niet lekker in hun vel zitten. Maar op de lange termijn kan tijd doorbrengen met je dierbaren helpen om je beter te voelen. Kijk waar jij op zo’n moment behoefte aan hebt. Een avondje spelletjes doen of koken. En misschien is zo’n avondje voor jou ook wel een goed moment om te zeggen hoe je je voelt. Zorg voor een goede balans in hoe je je energie verdeelt . Probeer een balans te vinden tussen ‘energievreters', ‘energiegevers' en ‘bijkomertjes'. Energievreters zijn activiteiten die ‘moeten’ en energie kosten. Zoals werk, school en het huishouden. In energiegevers moet je energie stoppen maar je krijgt er ook energie van terug. Voorbeelden hiervan zijn muziek maken, creatief bezig zijn of bewegen. Bijkomertjes zijn activiteiten waarbij je even achterover kunt leunen maar waar je geen extra energie van krijgt. Zoals series kijken, op social media actief zijn en gamen. Als mensen weinig energie hebben, zijn ze vaak geneigd om vooral tijd te besteden aan de energievreters en de bijkomertjes. Maar de energiegevers zijn extra belangrijk omdat die je weer kunnen opladen. Kies een piekermoment. Het is goed om je gevoelens toe te staan en stil te staan bij wat je stress geeft. Maar het is niet fijn als het je de hele dag bezighoudt. Kies daarom een vast moment om over je zorgen na te denken. Probeer tijdens je piekermoment na te gaan of er een oplossing is voor de dingen waarover je piekert. Is dit het geval? Maak dan een plan hoe je het wil oplossen. En wie je hierbij eventueel kan helpen. Is er geen oplossing? Zoek dan een manier om te verdragen wat er speelt óf om het los te laten. Je kunt hierbij steun vragen aan je omgeving. Houd altijd in je achterhoofd: extra lang piekeren over dingen die je niet kunt oplossen leidt niet tot een oplossing maar vaak tot extra stress. Stop dus na een kwartier met piekeren en ga iets anders doen.

Meer weten?

Op de campagnewebsite heyhetisoke.nl/jongeren staan tips over hoe je het gesprek aan kunt gaan, hoe je er voor een ander kunt zijn en waar je terecht kunt voor hulp. Ook vertellen jongeren wat praten over hun gevoelens voor hen betekent. Check ook de Instagram-pagina @heyhetisoke.