Nieuwe burgemeester in Alphen-Chaam

Drs. L. (Lieke) Schuitmaker is benoemd tot burgemeester van de gemeente Alphen-Chaam. De benoeming gaat in op 11 januari 2023.



Mevrouw Schuitmaker (46 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Drimmelen.

Op dit moment is Jan Brenninkmeijer (CDA) waarnemend burgemeester van Alphen-Chaam.